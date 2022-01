Batgirl, la nueva película de DC acaba de sumar a una destacada actriz a su elenco que ya tiene a las esterllas Leslie Grace, quien dará vida a Barbara Gordon, y Brendan Fraser como el villano Firefly, Michael Keaton como Batman y Jacob Scipio en un papel que por el momento se desconoce.

De acuerdo a Deadline, la actriz recién incorporada interpretará a Alysia Yeoh, la mejor amiga de Barbara, el primer personaje transgénero importante que aparece en una adaptación live-action de los cómics de DC.

La nueva producción se basa en los cómics de DC creados por Gail Simone y Ardian Syaf. Aunque por el momento no se conocen los detalles de la historia, se conoce que se centrará en la hija del comisionado de policía de Gotham, Jim Gordon.

La actriz que interpretará a Alysia Yeoh en Batgirl y no sabías

Hablamos de Ivory Aquino, quien ha aparecido en destacadas producciones como "When They See Us" y "Tales of the City" de Netflix, pero también en "New Amsterdam" y "FBI: Most Wanted", entre otras.