Hija de Barry White felicita al imitador de su padre en Yo Soy: "Estoy orgullosa de ti"

El imitador del legendario cantante Barry White recibió una inesperada sorpresa en el estelar de CHV "Yo Soy".

Bridgett White Hancock, hija del verdadero intérprete de "Just the Way you Are" se comunicó con el programa y envió un video dirigido a quien imita a su padre.

"Quiero decir que Fernando está haciendo un maravilloso trabajo personificando a su padre. suena como mi padre, se viste como mi padre y se parece a mi padre. Estoy orgullosa de ti, y gracias”, señaló la hija de la estrella de la música.

"Tengo el placer de haber sido escuchado por la familia y tener estas palabras tan lindas”, fue la respuesta de Carillo.

Luego agregó: "Agradecer por ser parte de un grupo tan pequeño de lo que va quedando de los anglo, de la música anglo, del soul, del funk”.

"Por ser el único participante que va quedando que no es tenor, sino que es barítono, y también porque me siento muy orgulloso”, expresó.

“Aguante el anglo, aguante la música y todos los tributos latinoamericanos, que sin lugar a dudas son los mejores del mundo”, concluyó señalando.

Recordemos que Barry White se encuentra en zona de riesgo en la competencia, por lo que debe continuar disputando un cupo para ingresar a la recta final del programa.