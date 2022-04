THE ART OF BANKSY Without Limits | Exposición y homenaje al polémico artista británico debuta en Chile

THE ART OF BANKSY Without Limits se llama la exposición que busca rendir un homenaje al incógnito y controversial artista británico, que llegará a Chile en mayo próximo, con múltiples trabajos del ícono del arte callejero y las intervenciones urbanas.

La exhibición incluye áreas experienciales y más de 160 obras del artista como originales certificados, grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video.

Así, se podrán apreciar obras del artista reproducidas especialmente para la exposición con su técnica de stencil, incluida su creación Escape, que apareció originalmente en la prisión cerrada de Reading en Inglaterra, y Pulp Fiction que retrata a las estrellas de la película Samuel L. Jackson y John Travolta apuntando plátanos en lugar de pistolas.

También estarán las instalaciones de Dismaland, la escultura Death of a Phone Booth, una sección dedicada al activismo de Banksy relacionado con los inmigrantes, una sala infinita que aborda problemáticas políticas y un video documental que relata la vida y la obra de BANKSY.

THE ART OF BANKSY Without Limits en Chile: ¿Cuándo y dónde será la exposición?

THE ART OF BANKSY Without Limits estará abierta al público desde el 25 de mayo al 31 de julio, en el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM.

El director ejecutivo de GAM, Felipe Mella, destacó que "las imágenes irónicas del artista nos interpelan como humanidad. Hoy cuando estamos en un conflicto bélico de carácter intercontinental, revisar su obra nos hace preguntarnos cómo resolvemos conflictos y para qué".

"La exposición es importante además para el contexto chileno: el humor y el arte son provocaciones que movilizan, que nos permiten mirarnos a nosotros mismos, criticarnos, ser más conscientes de la crisis político social que estamos viviendo y cómo la estamos encausando", puntualizó.

THE ART OF BANKSY Without Limits en Chile: ¿Cuándo y cómo comprar entradas para la exposición?

Los tickets saldrán a la venta este 12 de abril a través del sistema Passline, con valores entre los $8.000 y los $15.000.