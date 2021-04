Fans de BTS llaman a denunciar a "Mi Barrio" y la polémica llega a medios internacionales

El programa "Mi Barrio" debutó con éxito de sintonía pero también con polémica. Esto porque fanáticos de BTS acusaron al espacio de Mega de ser "racista" y "xenófobo", tras una parodia que hicieron de la banda K-Pop, en la que insinuaron que sus integrantes eran todos iguales y además se rieron del idioma coreano. El Army -denominación del colectivo de seguidores del grupo- entonces hizo un llamado a denunciar y junto con ello la queja también fue publicada por medios internacionales.

Después de que las críticas al sketch se masificaran en redes sociales poco después de la emisión del capítulo del espacio en televisión abierta, este domingo la cuenta en Twitter @BTS_Chile expuso la situación para convocar al resto de la fanaticada a hacer denuncias en el Consejo Nacional de Televisión.

"Anoche, el programa de comedia #MiBarrio de @Mega, un canal de TV abierta, presentó una parodia del grupo BTS incluyendo estereotipos racistas y xenófobos como burlas relacionadas a su idioma, sus nombres y la pandemia, algo sumamente condenable considerando los ataques discriminatorios que ha recibido la comunidad asiática globalmente a causa de esto", lamentaron desde el Army chileno.

Entonces, procedieron a entregar detalladamente los pasos para presentar la queja en el CNTV, "para que lo ocurrido no quede como un intento de 'humor'. Y se tome como lo que realmente es: Una agresión racista".

Tras describir los pasos, indicaron: "Invitamos a cada ARMY que se encuentre con este hilo a enviar su denuncia y al mismo tiempo usar el hashtag #ElRacismoNoEsComedia etiquetando a @Mega para hacer conocida la situación". Esto para posteriormente publicar el mismo hilo en inglés y masificar aún más la inquietud.

Mientras los hilos se viralizaron, en respuesta a estos comenzaron a aparecer pantallazos de diversos usuarios confirmando que habían realizado el trámite.

Al mismo tiempo, desde el Instagram oficial de "Mi Barrio", indicaron "muchas gracias a todos por la vibra!! Seguiremos mejorando, aprendiendo, escuchando y firmes en nuestra intención: llevar entretención a las familias".

"Recogemos todos los comentarios positivos y también las críticas, porque estamos para eso: aportar con un granito de humor y entretención", puntualizron.

La publicación en el Instagram de "Mi Barrio" en medio de la polémica por la parodia de BTS.

La publicación de parte del programa no fue muy alentadora para el Army de BTS, de hecho indicaron que "creemos que no entregarán una disculpa y que no sienten que sus acciones son incorrectas. Entendemos de su post en Instagram que aún creen que lo hicieron fue 'humor'".

Y añadieron que "no hay mucho que podamos hacer además de esperar por la resolución de CNTV pero esperamos que se den cuenta que lo que es gracioso para ellos, es en realidad doloroso para muchas personas. #ElRacismoNoEsComedia".

Entonces, mientras las críticas seguín cobrando fuerza, la columnista coreana Jae-Ha Kim, con publicaciones en medios como Chicago Tribune, Vogue y New York Daily News, se sumó a las críticas por la parodia de "Mi Barrio".

"No es así como quería pasar mi domingo, pero aquí estamos. El racismo no tiene gracia. Repetir el nombre de un dictador no es inteligente. Burlarse de un idioma que no entiendes no es lindo. Estamos en 2021. Ya basta de esto", publicó Kim en su Twitter personal.

La columnista coreana Jae-Ha Kim también criticó la parodia de "Mi Barrio".

Para la mañana del lunes, la polémica ya había llegado a medios internacionales como New York Times, donde rindieron una detallada cobertura de lo acontecido durante el fin de semana.

"Una parodia de BTS en la televisión chilena se burló del supergrupo coreano, asoció a sus integrantes con el dictador norcoreano y también se burlaron del idioma coreano", fue la frase con la que el reconocido medio estadounidense compartió el artículo de Russell Goldman en Twitter.

El medio no se quedó sólo en el artículo, sino que procedió a crear un hilo explicando la situación y cómo reaccionó y se organizó el Army en redes sociales para lidiar con el episodio.

El artículo sobre la parodia de "Mi Barrio" a BTS en el New York Times.

En tanto, en el sitio especializado de música NME, el artículo de Gladys Yeo parte advirtiendo que "un programa de comedia llamado 'Mi Barrio' actualmente está recibiendo un revés por el sketch parodia sobre la boyband K-Pop BTS".

Luego, la nota pasa a describir lo ocurrido, incluso incrustando el tuit con el llamado a denunciar de @BTS_Chile.

Según confirmó el CNTV a RedGol, hasta la mañana de este lunes han recibido 1020 denuncias en contra del programa "Mi Barrio", quejas que principalmente tienen que ver con "discriminación y xenofobia".