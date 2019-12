"Avatar": Se cumplen 10 años de otro de los hitos cinematográficos de James Cameron

El estreno de "Avatar" fue todo un acontecimiento cinematográfico. James Cameron, como acostumbra, desafió la tecnología para construir todo un nuevo mundo y llevar la acción hacia deslumbrantes visuales creadas por computadora.

De eso ya han pasado 10 años y por muy divididas que sean las opiniones sobre la película, no hay duda que se convirtió en otro hito en la carrera del cineasta, que ha entregado a la cultura popular otros hits como "Terminator Judgment Day" y "Aliens".

La película impulsó la convocatoria de espectadores, al punto de convertirse en la entrega más taquillera en la historia del cine, al acumular la nada despreciable cifra de 2.743 millones de dólares en recaudación global, teniendo un presupuesto del 10% de esa cifra. Ese título recién se lo vino a quitar "Avengers: Endgame" este año con 2.797 millones.

"Avatar" también sirvió para reimpulsar el uso de la tecnología 3D en las salas exhibidoras, potenciando la creación de producciones con este formato, lo que conlleva hasta el día de hoy un aumento en el precio de las entradas. Aunque, siendo sinceros, fue una de las pocas películas que realmente sacó provecho a las tres dimensiones, ya que las que vinieron después nunca estuvieron a la altura, peor si eran reconvertidas de cine convencional a 3D, con muchas de las entregas Marvel.

La película protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana y Stephen Lang también empezó a presionar las barreras del tiempo de extensión para los blockbusters, con sus dos horas 40 minutos de metraje, planteó múltiples debates sobre el tiempo que se le dedicaba a una historia en la pantalla grande. Esto incluso seis años después de que la trilogía de "El Señor de los Anillos" ya había reactivado esa discusión en su momento. Para 2019, esto ya no parece ser tema, con entregas como "Avengers: Endgame" (181 minutos), "The Irishman" (209 minutos) o "IT: Chapter 2" (179 minutos).

"Avatar", por otro lado, tuvo el crédito de contar con una de las últimas y más icónicas bandas sonoras de James Horner, antes de que el compositor falleciera en un trágico accidente aéreo en 2015. "Becoming One of 'The People', Becoming One with Neytiri", "The Destruction of Hometree" y "I See You", son algunos títulos emblemáticos.

Ante tamaño significado que cobró el proyecto de James Cameron, evidentemente vendrían secuelas. Pero nadie se esperó que fueran cuatro películas más y que el cineasta las haría de manera simultánea. Tarea que hasta el día de hoy lo mantiene ocupado, aunque ya anunció el cierre de las filmaciones. La proyección para los estrenos son 17 de diciembre de 2021, 22 de diciembre de 2023, 19 de diciembre de 2025 y 17 de diciembre de 2027.

Todo eso se celebra por estos días, sobre todo en la cuenta en Twitter oficial de "Avatar", con la liberación de material inédito como el micro documental que se puede revisar a continuación, y también proyecciones de lo que serán las esperadas secuelas.

Celebrate the #Avatar10YearAnniversary by taking a look back at the cast’s incredible journey in this featurette!pic.twitter.com/BAr47OR2Lx — Avatar (@officialavatar) December 18, 2019