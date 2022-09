13 años después conseguir su puesto como la película más taquillera de la historia en el mundo, Avatar vuelve a estar en los cines en la previa a la llegada de su secuela y viene con sorpresa. La versión remasterizada que llegó a los cines cuenta nada menos que con escenas post créditos.

Para los que no la han visto, esta es una historia ambientada en el año 2154, cuando Jake Sully (Sam Worthington), un ex-marine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero.

Por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal.

Esos cuerpos han sido creados con ADN humano, mezclado con ADN de los nativos de Pandora, los Na'vi. Convertido en avatar, Jake puede caminar otra vez. Su misión consiste en infiltrarse entre los Na'vi, que se han convertido en el mayor obstáculo para la extracción del mineral. Pero cuando Neytiri, una bella Na'vi (Zoe Saldana), salva la vida de Jake, todo cambia...

La película, que estuvo más de 10 años en producción hasta que vio la luz originalmente en 2009, ahora llega en 3D y en grandes formatos, remasterizada en 4K High Dynamic Range además de sonido Dolby 9.1.