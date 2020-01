"Avatar 2": Revelan impresionante arte conceptual de la secuela que prepara James Cameron

La anticipada secuela de "Avatar" ya entregó sus primeras luces, con la revelación en redes sociales de un set de imágenes que muestran el arte conceptual desarrollado para la secuela que prepara el director James Cameron.

La publicación alerta que "en las secuelas de 'Avatar', no solo volveras a Pandora, sino que explorarás nuevas partes de este mundo".

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ