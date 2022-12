Avatar: El Camino del Agua llegó a los cines chilenos para ampliar el universo de Pandora. Pero cuando la primera película fue un mazazo para establecer cómo se deben hacer los blockbusters en Hollywood, tuvieron que pasar 12 años antes de que la secuela viera la luz. Ahora, James Cameron sinceró la razón por la que quiso continuar con la historia de la saga, aunque tomando ciertos resguardos que lo llevaron por la senda de la paciencia.

En la historia, Jake Sully y Neytiri, ahora padres, que hacen todo lo posible para mantener unida a su familia.

Cuando ciertos acontecimientos imprevistos los obligan a abandonar su hogar, los Sully viajan por los vastos parajes de Pandora para finalmente llegar al territorio dominado por el clan Metkayina que vive en armonía con los océanos que los rodean.

Allí, los Sully deben aprender a navegar tanto el peligroso mundo marino como la incómoda dinámica de ganarse la aceptación de la nueva comunidad.

Avatar: El Camino del Agua | ¿Por qué el director James Cameron quiso hacer la secuela?

En una conferencia de prensa a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , James Cameron fue consultado por el momento exacto en el que dijo "sí, vamos por la secuela", por "el momento en que supiste que volverían" a Pandora.

El cineasta recalca que se trata de "una pregunta interesante, porque parece obvio para todos, 'oh, acabas de hacer un montón de dinero, hay que hacer una secuela', ¿verdad? Pues bien, Steven Spielberg no hizo una secuela de E.T., la película más taquillera de su tiempo, ¿no?".

"Entonces, no es una obviedad. ¿Quieres invocar a un rayo para que caiga de nuevo en el mismo lugar? Eso es demasiado para estar a la altura. Lo increíble es que el elenco regresó, y encontramos una manera para traer de vuelta a Sig (Weaver) también, a pesar de que su el personaje en la primera película muere obviamente".

"Y también teníamos esta increíble familia de artistas, además todos los otros actores. Cuando ves una escena de multitud de 100 personas en esta película, son los mismo diez actores simplemente se mueven de posición. Así que es un grupo pequeño que nos amamos y disfrutamos el proceso. Y Kate pudo unirse a eso y sentir esa vibra. Y eso fue un gran incentivo para mí, para para volver y hacer todo esto de nuevo", recalcó el director.

Eso sí, Cameron tuvo que re visitar la primera película para poder crear la segunda. Según comentó, "es importante que una secuela honre lo que a la audiencia le encantó experimentar la primera vez. Pero también para sacarlos del equilibrio, hacer cosas inesperadas".

"Hay una gran cantidad de sorpresas en términos de hacia dónde va la historia en esta película, que no estamos poniendo en los trailers, en los anuncios de televisión y todo eso. Tienes que experimentarlo".

"Pero también va mucho más profundo, en términos del corazón y las emociones. La primera vez era una historia mucho más simple y los personajes eran más comunes. Y me inspiró el hecho de que tanto Zoe como Sam son padres, y yo soy padre de cinco, por lo que queríamos entrar en la dinámica familiar y las responsabilidades de tener hijos. Además de revisar también cómo es todo eso desde la perspectiva del niño", remató el realizador.

Avatar: El Camino del Agua está en cines chilenos y de Latinoamérica desde este 14 de diciembre.