Así reaccionaron Tom Holland y actores de Spider-Man: No Way Home al nuevo tráiler de la película

A casi un mes del estreno de Spider-Man: No Way Home, las ansias de los fans por conocer nuevos detalles son muchísimas. Marvel ha ido poco a poco revelando información sobre esta nueva entrega, sin embargo, esto no ha hecho más que generar todavía más rumores y especulaciones.

Esto se da especialmente por la confirmación del Multiverso, lo que podría traer de vuelta a conocidos Spidey de versiones anteriores, Tobery Maguire y Andrew Garfield, pero también a los villanos con los que se enfrentaron, Doctor Octopus, Elektro, Duende Verde y Sandman.

Este lunes además, Sony Pictures publicó un nuevo póster de la película, donde además se confirmaba que este martes se dará a conocer el nuevo tráiler de la cinta que promete ser la película del año.

No obstante, hay quienes ya tuvieron la oportunidad de mirar este adelanto antes que los fanáticos. Claro, porque Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon ya vieron el segundo tráiler.

¿Cuál fue la reacción de los actores?

En un reciente video publicado en Twitter aparecen los tres actores frente a un computador, donde aparentemente están mirando el nuevo tráiler se puede ver que la reacción de las estrellas es de asombro, sorpresa y gran exitación sobre lo que será Spider-Man: No Way Home.

Revisa el video a continuación: