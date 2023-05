La artista Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn, dieron por terminada su relación que duró 6 años, y mucho se ha especulado sobre el presente amoroso de cada uno. Por ese lado, aseguran que la conocida cantautora estaría con el vocalista de un grupo, y con quien ha cantado en el escenario anteriormente. Descubre quién es a continuación.

Aseguran Taylor Swift está en una relación con el vocalista de una famosa banda de rock

Aunque no existe confirmación oficial de este rumor. Se comenta que sería el vocalista de la banda 1975, Matty Healy, con quien cantó por primera vez ‘Anti -Hero’ durante un concierto de la agrupación.

Por ese lado, de acuerdo a la nota publicada en The Sun que afirma el amor entre Taylor Swift y Matty Healy, ya que “están locamente enamorados”, pues hace 10 años ambos salieron durante un corto tiempo, pero no funcionó.

"Si realmente hubiera salido con Taylor Swift, la primera cosa que pensaría sería, 'a la m*erda, no voy a ser conocido como el novio de Taylor Swift'. También es algo de hombres, una cosa desmasculinizante y castradora", afirmó Matty Healy sobre salir con Taylor Swift, en revista GQ años atrás.

"No es nada realmente para hablar, porque si no fuera Taylor Swift, no estaríamos hablando de eso. Ella no tuvo gran impacto en mi".

A pesar de los dichos, sabemos que con el tiempo, las cosas cambian y la vida suele dar muchos giros inesperados.

¿Quién es Matty Healy?

El joven de 34 años es cantante de la banda 1975. Su nombre completo es Matthew Timothy Healy, nacido en Londres, Inglaterra un 8 de abril de 1989. Además es compositor y productor; iniciando con la banda en el año 2012.

Desde que está en la escena pública, Matty Healy se ha dado a conocer como un activista por los derechos LGBT, el medio ambiente, contra el racismo, violencia policial, sexismo y machismo