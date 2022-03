Esto se va a descontrolar. Y así fue lo que pasó con una reciente aparición de Anuel AA y su pareja Yailín, la más viral, en medio de una discoteca, episodio que terminó con todo un escándalo de parte del cantante, quien atacó al DJ por poner la canción Mami, de Karol G.

No han sido pocas las veces en que el reggaetonero se ha mostrado molesto a través de redes sociales, cada vez que se le cruza la colaboración de su ex pareja y Becky G.

Y es que, según los fanáticos, la parte del tema cantado por Karol G es prácticamente una directa para el intérprete de McGregor, sobre todo cuando la lírica apunta: "Rata de dos patas, lo dijo Paquita / Un animal rastrero / Que se come todo que se atraviesa / Diablo, tú ere' un cuero (¡cuero!)".

Anuel AA y Yailín: ¿Qué pasó con la pareja?

La pareja llegó hasta una discoteca de Orlando, Florida, donde se mostraron muy cariñosos disfrutando de la velada en compañía mutua. Nada indicaba que minutos después el hombre desataría su molestia contra el amo y señor de la música en el recinto.

En medio de las mezclas, repentinamente comenzó a sonar Mami, de Karol G y Becky G. Sólo eso bastó para que el artista se enojara.

En su pataleta, Anuel AA le lanzó unos hielos al DJ que le llegaron en la frente al blanco, detonando la polémica en el lugar. Después de unos tensos minutos, el cantante y Yailin terminaron retirándose del lugar.

La controversia creció en redes sociales, al punto de que el mismo DJ salió a hablar del tema para despejar las dudas sobre lo que había ocurrido y aclarando que la inclusión de Mami en su pauta, nunca fue intencional para incomodar a Anuel.

"La gente me estaba pidiendo Mami y la gente manda. Ante eso, tuve que ponerla. Mala mía si ofendí a alguien. Obviamente, ofendí a Anuel. Pero no fue mi intención. Mi intención era poner música para el público. Eso fue lo que hice", explicó.

Y continuó: "cuando me tiraron el hielo no sabía quién fue, hasta que me enviaron el video y me di cuenta de que era Anuel".

"Pensé que el hombre era más profesional. Si hubiera sido yo, me perreo la canción con la mujer mía. Él sabe que cuando va a un sitio, todas las cámaras están hacia él. Me tiró hielo, me dio en la frente. No me hizo nada, no sentí el hielo, sentí el agua cuando me salpicó en la cara. Me da gracia, porque no esperaba eso de un artista tan grande y famoso como él", concluyó.