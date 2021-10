Pese a que no se conoce qué papel jugará, se confirmó la participación del destacado actor en el universo de Marvel.

Ant-Man and the Wasp | Bill Murray confirma que estará presente en la próxima película de Marvel Studios

Todo parece indicar que los rumores sobre la participación de Bill Murray en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) son ciertos.

En una reciente entrevista a un medio alemán, el destacado actor soltó la frase: "Sabes, recientemente hice una película de Marvel. Probablemente no te lo diré, pero no importa".

"En cualquier caso, algunas personas se sorprendieron bastante por qué me decidí por un proyecto de este tipo, pero para mí la cosa estaba bastante clara: conocí al director y realmente me gustó mucho". señaló el actor. "Fue divertido, humilde, todo lo que quieres de un director" afirmó.

El actor habla del director Peyton Reed, quien se encuentra trabajando en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Pese a que será parte de esta producción, el actor destacó que las adaptaciones de cómics están lejos de su interés.

"Ahora al menos he probado lo que es filmar una película de Marvel", dijo Murray. "Pero no creo que necesite esa experiencia por segunda vez".

Pese a que Disney no ha confirmado esta información, solo queda esperar al estreno de la próxima película de Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que llegará a los cines en julio del 2023.