Ángeles Araya inició este lunes las transmisiones de Tu Día, el matinal con foco periodístico y de actualidad que llena el vacío Bienvenidos. A propósito del debut, la periodista aclaró cuál es su bandera de lucha para la puesta al aire.

Araya reflexionó en torno a lo que es el escenario televisivo al que llegan con el nuevo programa, en un horario altamente competitivo y con claras tendencias en materia de audiencias.

"Cuando decimos es un súper buque, es un súper buque. Pero además los matinales pasaron a ser el prime de los canales. Es donde se da la gran pelea en términos de números. Pero, nosotros desde la humildad absoluta, lo hemos tomado como que queremos entregar un producto distinto. No estoy diciendo mejor o peor, ni de mejor calidad o peor, sino que un programa distinto", sostuvo la periodista.

Ángeles Araya: ¿Cuál es la "bandera de lucha" de la conductora de Tu Día?

El asunto es que "está apostando por ser un programa de actualidad. Y eso, que sea entretenido, que sea lúdico, simpático, que sea servible para las personas. Si eso lo conseguimos, yo me doy por pagada, porque es lo que anhelamos. Es por lo que estamos trabajando".

"Y si no se da, tenemos que construir, tenemos que seguir trabajando para lograr ese objetivo que nosotros queremos. ¿Es un escenario difícil? Obvio, porque el público ya está anichado (sic) en los otros matinales".

"No estamos esperando robarle público al otro. No queremos que al otro le vaya mal. Todo lo contrario. Queremos cautivar un público que no se siente identificado con esos programas que hay. Entonces, ¿va a ser mejor o va a ser peor? No, va a ser distinto. Eso es lo que queremos. Eso es lo que quiero yo, esa es mi bandera de lucha y eso es lo que estoy defendiendo", remató Ángeles.