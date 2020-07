¡Enloqueció! Andrés Calamaro basurea a Queen, Red Hot Chili Peppers y Foo Fighters

El músico argentino Andrés Calamaro provocó todo un revuelo en redes sociales después de que se puso a despotricar contra múltiples y populares bandas musicales como Queen, Red Hot Chili Peppers y Foo Fighters.

Todo partió con el aniversario por los 35 años desde que se realizó el emblemático concierto conocido como Live Aid y el músico se lanzó con una publicación que detonó un explosivo debate en torno a otros músicos de reconocimiento mundial.

"Live Aid... seguimos pagando por esos veinte minutos buenos de Queen", comentó el trasandino para desatar a las masas, que no esperaron mucho para responderle. En seguida complementó su visión con un: "Queen es el grupo más inflado de la historia".

El mensaje de Andrés Calamaro que toreó a los usuarios de Twitter.

Por si alguien no había quedado picado con lo que ya había dicho, Andrés los pateó en el suelo, planteando que la repetición de los coros que Freddie Mercury inmortalizó en Wembley en 1985 "le hizo MUY mal al rock y a la música en vivo!!".

Y luego para seguir metiendo el dedo en la herida, el músico sostuvo "para no ofender a nadie diré que... Queen está entre los cien mejores grupos de Inglaterra".

Y procedió a mencionar una serie de otros músicos que él considera mejores que Mercury y compañía: Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive Attack, Bowie, Fripp, Mick Ronson, Lydon, Big Audio, King Krule, Genesis, Beatles, The Clash, Van the Man, Movida Bristol, Onassis, Morrissey, Costello, Ian Dury, Alex Harvey, Black Sabbath, Maiden, Stones. "Podríamos seguir toda la noche", subrayó.

Andrés Calamaro no tuvo piedad con los fanáticos de Queen.

"Mas lo pensamos, menos importancia tienen los tres discos buenos de Queen", siguió pateando en el suelo a los "Queen lovers".

Aunque luego admitió que "obvio que Queen son mucho mas importantes, talentosos y trascendentes que yo, que soy un peón en la estancia del rock, un marginal cantando en un idioma que no es el inglés ... Es una opinión profesional, nada más".

Pero después contraatacó con "Pink Floyd están un poco inflados ... Pero tuvieron a Sid Barret y a David Gilmour", "Red Hot Chili Peppers me caen genial pero son una banda horrible" y "no entiendo el alboroto por poner a RHCP y Queen en el lugar donde realmente están".

El lapidario mensaje que Andrés Calamaro le dedicó a Foo Fighters.

Con la banda de David Grohl fue aún más despiadado: "Espero no escuchar un disco entero de Foo Fighters en mi vida".

Pero la conversación siempre volvía a la Reina, "no tengo nada que objetar a Queen, que tienen discos infumables, por el contrario los considero entre las mas grandes cien bandas de Gran Bretaña". Así suma y sigue, porque la conversación perdió todo rumbo y sanidad mental.

Al menos sabemos que ama a la chilena Mon Laferte, después de rendirle pleitesía en su más reciente paso por el Festival de Viña del Mar.