Amber Heard anuncia el nacimiento de su primera hija: "Ella es el comienzo del resto de mi vida"

¡Amber Heard anuncia que se convirtió en madre!. El jueves, la estrella de Aquaman compartió la feliz noticia en Instagram, publicando una foto de su bebé de 12 semanas, Oonagh Paige.

"Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera ", escribió Heard.

"Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto", dijo la estrella de Aquaman.

Al concluir su anuncio, Heard compartió: "Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida".

Heard, quien ha estado saliendo con la directora de fotografía Bianca Butti desde principios de 2020, nombró a la recién nacida en honor a su difunta madre Paige, quien falleció en mayo pasado.

"Estoy desconsolada y devastada más allá de lo creíble por la pérdida de mi madre, Paige Heard. Nos dejó demasiado pronto, abrazándose al recuerdo de su hermosa y gentil alma. La extrañaremos desde lo más profundo de nuestros corazones para siempre", escribió en Instagram en ese momento.