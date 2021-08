Amazon Studios reveló este viernes el elenco de la que será su primera trilogía de películas de acción producida en Chile, producciones Amazon Original que fueron bautizadas como Sayen.

Se trata de un thriller de acción que sigue el viaje de Sayen, una mujer Mapuche que descubre una peligrosa conspiración liderada por una corporación que está destruyendo las tierras de su familia y acabando con los ecosistemas locales a lo largo de Latinoamérica. Sayen se encargará de llevar el caso ante la justicia y salvar el legado de su familia.

El elenco estará liderado por Rallen Montenegro (Inés del Alma Mía), Arón Piper (Élite), Roberto García Ruiz (La Casa de Papel), Alejandro Trejo (Taxi para Tres), Loreto Aravena (Los 80), Eduardo Paxeco (Una Mujer Fantástica), Teresa Ramos (Antofagasta), Roberto Cayuqueo (Neruda), y Camilo Arancibia (Inés del Alma Mía).

La protagonista, Rallen Montenegro, fue elegida a través de un casting abierto realizado en Chile, durante el mes de abril de este año y fue elegida entre más de 250 participantes.

La trilogía Sayen será dirigida por el aclamado director de películas de acción Alexander Witt (007 No Time to Die, Fast 5, Avengers: Infinity War, X-Men: First Class, The Bourne Identity) y producida por el equipo ganador del Óscar, Pablo y Juan de Dios Larraín y Rocío Jadue (Una mujer fantástica, Jackie, Gloria Bell, Neruda) de Fábula.