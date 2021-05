Amazon compra Metro Goldwyn Mayer por más de 8 mil millones de dólares

La expansión de la empresa Amazon no se detiene y ahora adquirió los estudios Metro Goldwyn Mayer, tras presentar una exorbitante cifra de más de 8 mil millones de dólares por el catálogo actual, futuro y pasado de la firma.

La compañía de Jeff Bezos acaba de adquirir más de 4.000 títulos cinematográficos y más de 17.000 horas de programación televisiva, incluyendo populares y exitosas franquicias como las de James Bond, Rocky y El Hobbit, entre otras.

"Amazon ayudará a preservar el legado de MGM y las películas de su catálogo, entregando a nuestros clientes un acceso aún mayor a esos trabajos", indicaron desde Amazon en una declaración pública.

Pero eso no es todo, Amazon confirmó que producirán material nuevo sobre los títulos que poseían los clásicos estudios hollywoodenses, ya que el acuerdo incluye el manejo de su propiedad intelectual.

El acuerdo llega una semana después de que AT&T fusionara WarnerMedia y Discovery en un contrato que se estima ascendió a 43 mil millones de dólares.

Deal Done — Amazon To Buy MGM For $8.45 Billion https://t.co/aOjjaOMjxS