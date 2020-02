"Amazing Stories": Steven Spielberg revive su increíble serie ochentera con nuevo trailer

Steven Spielberg decidió revivir su exitosa serie ochentera "Amazing Stories", con una colección de cinco nuevas historias de fantasía y ciencia ficción.

La producción debutará el próximo 6 de marzo a través de la plataforma Apple TV+, con un primer episodio bautizado como "The Cellar".

La producción contará con las actuaciones de Dylan O’Brien ("Teen Wolf"), Victoria Pedretti ("The Haunting of Hill House"), Sasha Alexander ("Shameless"), el actor y director Edward Burns, Kerry Bishé ("Halt and Catch Fire"), Josh Holloway ("Lost") y Robert Forster en su última aparición televisiva.

Este martes se liberó un primer trailer para la renovada "Amazng Stories" que puedes revisar a continuación: