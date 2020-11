Actriz de Rebelde cuenta que quedará totalmente ciega dentro de dos años

Alisson Lozz era una estrella en ascenso en México tras protagonizar el exitoso remake de la teleserie argentina "Muñeca Brava" llamada en México "Al Diablo con los Guapos", Sin embargo tras eso se alejo de las teleseries y lleva más de una década fuera de la pantalla.

La joven le contó a sus seguidores en Instagram que durante años ha tenido un problema de vista, y que aunque tenía esperanzas en que una operación la ayudaría, lamentablemente no fue posible "cuando tenía 18 años, yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser. Y yo vivía en ese momento en Chihuahua" comenzó diciendo.

"Y me dijeron, 'No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado -tengo ojos muy grandes, como pueden notar-, entonces, no eres candidata a cirugía'. Estoy bien ciega desde bien jovencita y me dijeron que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más, pero sí".

Luego se refirió a lo decepcionada que se sintió al saber el duro pronostico "casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba".

La actriz viajó a Texas para visitar una clínica especialista y tener un diagnóstico distinto y más esperanzador "pero me dijeron lo mismo, exactamente lo mismo".

Actualmente la ex actriz vive en Estados Unidos con su esposo y dos hijas donde se dedica a la venta de cosméticos.

Al Diablo con los Guapos lanzó a la fama la carrera de la actriz

Sobre su alejamiento de las teleseries señaló a comienzo de año que lo hizo porque a pesar de la fama, el pago no era el mejor "se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y yo éramos muy, muy pobres económicamente. Pagando renta y la aparente vida lujosa que lleva un artista hacía que el poco dinero que nos daban se fuera allí". finalizó diciendo "si no hacías comerciales externos realmente no ganabas nada".

Lozz protagonizó junto a Diego Bonetta la serie infantil Misión S.O.S y años después se integró a la segunda temporada de la popular serie Rebelde.