La exitosa teleserie juvenil “Adrenalina” regresa a la pantalla este lunes, el popular programa se estrenó el año 1995 y tenía como una de sus protagonista a Alejandra Herrera quien caracterizó a la icónica “Alexis Opazo” , una de las “Reinas de la Noche”.

Sobre el regreso de la teleserie, la actriz señaló a Canal 13: “me impresiona el fenómeno Adrenalina, porque después de tantos años y tantas generaciones de jóvenes, vuelven a verla y a sentir ese mismo impacto, sentir que son esos personajes, relacionarse con ellos de una forma tan familiar, y sentir que sus amigas son la misma Cathy (Francisca Merino) o la Alexis… las situaciones parecidas que viven en el colegio, esos juegos o esos carretes”.

Asimismo agregó que “es muy lindo y muy loco que tanta gente diga que creció con Adrenalina, y que sea por las veces que la han visto. Y ahora vamos a tomar otra camada de jóvenes que están en el colegio y se van a sentir identificados... y eso es muy bonito”.

Sobre el éxito y la repercusión en el tiempo que tuvo la teleserie la actriz comenta que “yo creo que tiene que ver con el espíritu que había en esa teleserie, jóvenes que estaban en todos lados, desde el escritor (Pablo Illanes). Un grupo de jóvenes llenos de ilusión, de alegría y de sueños, entonces eso se refleja en la pantalla”.

“Tengo los mejores recuerdos de Alexis Opazo. Es una teleserie donde me pude relajar y pude jugar un poco más. Yo venía de ser la protagonista en Amor a domicilio y Angélica lloraba todo el día, no sabía a quién quería y era muy ingenua, como las protagonistas. Alexis, en cambio, era la chica conflictiva y tenía mucho humor, porque Ricardo Vicuña (director general) me dio la oportunidad de proponer en mis escenas, hacerla más divertida y jugar con la forma de hablar de ese entonces”.

“Era mi lado B que yo no viví en el colegio. Yo siempre cuento que hice voto de castidad a la Virgen”, comenta la actriz, para luego agregar: “Yo era presidenta del Centro de alumnos, le tenía que quitar las joyas a mis compañeras porque las monjitas me lo pedían, y era terrible para mí, entonces mis compañeras no me encontraban muy simpática”.

La actriz revela que siempre fue muy obediente ya que quería ser querida por las monjas, “La Alexis Opazo era todo lo contrario, y fue bueno para mí y liberador. Fue un equilibrio encontrarme con ese lado, con esa sombra que es también la diversión y gozar un poco más la vida”