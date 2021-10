La reconocida actriz nacional Alejandra Herrera estuvo presente en el programa de gastronomía y conversación de Chilevisión en donde reveló por qué mantiene el árbol de navidad en su casa durante todo el año y no lo saca solamente para la temporada navideña.

En programa de CHV reunió a las "reinas de la noche", las actrices Berta Lasala, Francisca Merino y Aranzazú Yankovic, quienes fueron las protagonistas de la teleserie Adrenalina de Canal 13, en la ficción interpretaron a un grupo de amigas que utilizaban ese nombre para referirse a ellas.

La primera en mostrar sus dotes culinarios fue Herrera, quien explicó el por qué hay un árbol de navidad en su hogar, todo esto luego que Yankovic le regaló un espejo adornado con elementos navideños que decía "cada día es un regalo".

"En mi casa tengo un árbol de navidad todo el año y nunca lo sacó. Mi mamá me llama por videollamada y me dice 'hija saca ese árbol por favor, qué va a pensar la gente' y yo le digo 'no me importa lo que diga la gente, porque lo que yo quiero es que me lleguen más regalos, entonces estoy esperando que todos los días sean una navidad, porque la navidad es hermosa".

Luego agregó: "Todos los días son un regalo", y concluyó señalando: "que lindo tener este espejo porque es lo que quiero, vivir en navidad, vivir en celebración, vivir una vida alegre".