La Copa Mundial de la FIFA 2022 está muy cerca de comenzar y, a pesar de que es uno de los eventos más esperados por los hinchas del fútbol, los amantes de la música también se encuentran ansiosos por presenciar uno de los espectáculos artísticos más producidos del año: La apertura de la cita mundialista, en donde participan grandes estrellas.

¿Dónde ver y a qué hora comienza la apertura de la Copa Mundial?

A pesar de que la hora no ha sido confirmada, se espera que la presentación artística comience alrededor de las 11 am de la mañana (Chile) del domingo 20 de noviembre.

El espectáculo de inauguración, junto al primer partido del Mundial 2022, entre Qatar y Ecuador, será transmitido por Canal 13 y CHV en televisión abierta, mientras que mediante señal de pago, los duelos estarán disponibles por Direct TV Go y Direct TV Sports.

Revisa el horario por país a continuación

México: 08.00 horas

Colombia, Perú, Ecuador: 09.00 horas

Venezuela, Bolivia: 10.00 horas

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 11:00 horas.

España: 14.00 pm.

¿Qué artistas se presentan?

Entre los cantantes que confirmaron su participación en la nueva edición del mundial, se encuentran Robbie Williams, el cantante británico y ex integrante de Take That, estuvo presente en la apertura del Mundial de Rusia 2018.

Jungkook de BTS, es uno de los artistas que confirmó su participación en el espectáculo que tendrá lugar en el estadio Al Bayt, el cual tiene capacidad para 60.000 personas.

Maluma, el artista colombiano, es otro de los que estará presente en el gran evento del fútbol, ya que junto a la rapera norteamericana Nicki Minaj y la artista libanesa Myriam Fares interpretan el himno oficial de la Copa Mundial de Qatar.

A ellos también se les sumarán Trinidad Cardona, Davido y Aisha, intérpretes de la canción oficial del Mundial, Hayya Hayya.

Por otra parte, rumores apuntan que los Black Eyed Peas, integrados por Will.i.Am, Taboo y Apl.de. Ap también serían parte del evento. Fergie tomó un receso de la banda el 2017.

BTS, la exitosa banda de K-Pop también están entre los posibles artistas que se presenten en el evento, pero no hay nada confirmado hasta el momento.