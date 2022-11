El comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2022 no ha estado exento de polémicas y críticas debido a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte del país en donde se realizará el evento. Por ello, muchos artistas han optado por restarse del espectáculo artístico de la cita planetaria, como Dua Lipa, Shakira, J Balvin y Rod Stewart, quienes rechazaron participar en la cita mundialista.

¿Qué artistas se presentarán en la Copa del Mundo 2022?

Entre los cantantes que confirmaron su participación en la nueva edición del mundial, se encuentran Robbie Williams, el cantante británico y ex integrante de Take That, estuvo presente en la apertura del Mundial de Rusia 2018.

Maluma, el artista colombiano, es otro de los que estará presente en el gran evento del fútbol, ya que junto a la rapera norteamericana Nicki Minaj y la artista libanesa Myriam Fares interpretan el himno oficial de la Copa Mundial de Qatar.

A ellos también se les sumarán Trinidad Cardona, Davido y Aisha, intérpretes de la canción oficial del Mundial, Hayya Hayya.

Por otra parte, rumores apuntan que los Black Eyed Peas, integrados por Will.i.Am, Taboo y Apl.de. Ap también serían parte del evento. Fergie tomó un receso de la banda el 2017.

Críticas a los artistas

La Copa del Mundo de Qatar se alza como una de las más polémicas de la historia, esto por las numerosas denuncias de derechos humanos en contra del país asiático.

Por ello, gran cantidad de artistas se han rehusado a participar del evento, entre ellos la ganadora del Grammy, Dua Lipa, quien señaló en sus redes: "Espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo".

Por otra parte, Robbie Williams y Maluma también respondieron a las múltiples críticas que han recibido por parte por participar del evento.

El intérprete de "Rock DJ" y "Sin Sin Sin" señaló al medio italiano Il. Venerdi que “cualquiera que deje mensajes diciendo ‘no a Qatar’ lo está haciendo con tecnología china”, dijo a la revista italiana, refiriéndose al pobre historial de China en materia de derechos humanos.

Y continuó: “Creo que la hipocresía consiste en que si tomamos este caso en este lugar, tenemos que aplicarlo unilateralmente en todo el mundo. Entonces, si aplicamos eso unilateralmente al mundo, nadie puede ir a ninguna parte”.

Mientras que el artista colombiano a través de sus redes sociales dijo: "Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a los rincones del mundo”, escribió en una historia.

"Si algunos no quisieron venir es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero”, aseguró.