Coachella está por comenzar una nueva jornada en donde una de las bandas más importantes y exitosas del mundo se presentará por segunda vez. El grupo de K-POP BLACKPINK nuevamente estará en el evento para hacer vibrar a los miles de asistentes con sus canciones.

El pasado sábado 15 de abril, el grupo conformado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa se presentó en uno de los shows más esperados del evento, el cual se realiza en el Valle de Coachella, en el desierto de Colorado, Estados Unidos y se transmitirá en vivo para todo el mundo.

¿Dónde ver la presentación de Blackpink en VIVO?

La agrupación detrás de hits como Kill this Love, Pink Venom y How you Like That se presentará este sábado a las 21:20 horas (Coachella Valley, USA) en el Coachella Stage. El evento es transmitido a través de la cuenta oficial de YouTube del festival.

Revisa el horario por país

Perú: 23:20 pm

Ecuador: 23:20 pm

Colombia: 23:20 pm

Venezuela: 00:20 am del domingo 16 de abril

Bolivia: 00:20 am del domingo 16 de abril

Puerto Rico: 00:20 am del domingo 16 de abril

Chile: 00:20 am del domingo 16 de abril

Argentina: 00:20 am del domingo 16 de abril

Paraguay:00:20 am del domingo 16 de abril

Revisa aquí la presentación de BLACKPINK

Black Pink con James Corden

La banda estuvo presente en uno de los últimos shows del programa de entrevistas realizado por el presentador James Corden, en donde participaron en una de las secciones más famosas del espacio "Carpool Karaoke", en donde Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa cantaron alguno de sus grandes hits y entregaron detalles de su carrera.

Revisa BLACKPINK en el programa de James Corden a continuación

Born Pink

Es el segundo álbum de estudio del grupo de chicas de Corea del Sur BlackPink, lanzado el 16 de septiembre de 2022.

Desde su lanzamiento, el álbum ha sido certificado con el doble de millones por la Asociación de contenido musical de Corea (KMCA).

Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), el álbum fue el octavo álbum más vendido en todo el mundo en todos los formatos en 2022 y el séptimo álbum más vendido en ventas puras.