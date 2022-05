Quedan solo horas para el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, la popular serie juvenil que traerá de regreso al querido grupo de amigos conformado por Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Nancy y Max.

La nueva entrega mostrará a Eleven lejos de Hawkins, luego de que dejara la ciudad junto a su familia adoptiva al final de la tercera temporada. Si bien, en principio se mostrará su nueva vida de manera normal, esto rápidamente cambiará cuando se acerquen las vacaciones de primavera.

Como era de esperar, la oscuridad volverá a apoderarse de Hawkins, lo que despertará terror, recuerdos y una nueva e inquietante amenaza.

Esta temporada tendrá una importante diferencia con sus anteriores, debido a que la duración de sus capítulos serán superior, motivo por el que se decidió dividirla en dos partes.

¿A qué hora se estrena Stranger Things 4 y cuántos capítulos son?

El primer ciclo, que tendrá un total de siete episodios, debutará mañana viernes 27 de mayo a través del servicio de streaming Netflix, mientras que el segundo, que tendrá solo dos capítulos de una duración de casi 2 horas, lo hará el próximo 1 de julio.

Los primeros capítulos de Stranger Things 4 protagonizada por Millie Bobby Brown en el siguiente horario para Latinoamérica:

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM