Tomás Barrios (119°) da vuelta la página de lo que fue su participación en el Master de Miami y lo hace en grande. Este martes el chileno se hizo fuerte y se impuso en su estreno en el Challenger de Sao Paulo, eliminando nada menos que a uno de los locales.

Tomi, que venía de caer en la primera ronda del torneo estadounidense, por lo que buscaba sacudirse rápido. Y fue frente a Jose Pereira (736°) que el tenista criollo se sacó las balas con un triunfazo por 6-3 y 6-3.

Pero esto lo transformó en el villano de la jornada al eliminar a uno de los dueños de casa, pero eso no es todo, ya que puede no ser el único. Su clasificación a los octavos de final lo enfrentará con otro de los que tiene el público a su favor en el certamen.

Tomás Barrios debuta como villano en el Challenger de Sao Paulo

La aventura de Tomás Barrios en el Challenger de Sao Paulo comenzó de la mejor manera posible. Tomi se impuso por 6-3 y 6-3 al brasileño José Pereira para avanzar a los octavos de final del certamen.

Tomás Barrios avanza en el Challenger de Sao Paulo. Foto: Photosport.

El chileno estuvo intratable con sus aces y le terminó pasando por encima a un rival que no pudo aguantarle mucho. Tras un sólido primer set y con quiebres que no desaprovecho, se puso en ventaja por 6-3 para ir asegurando la victoria.

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Ya en el segundo, Tomás Barrios no bajó la intensidad de su juego y nuevamente le generó una serie de problemas a Jose Pereira. Repitiendo el libreto, el tenista criollo despachó al dueño de casa con otro 6-3 que le dio el boleto a octavos de final.

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El chileno logra así avanzar a la próxima ronda y ya tiene rival, donde podría graduarse de villano para loso brasileños. Thiago Monteiro (241°) será su rival en la fase de los 16 mejores, con un presente que pone como favorito a nuestro compatriota.

Cabe recordar que esta temporada el único torneo en el que ha logrado superar la barrera de los octavos de final fue en el Challenger de Concepción. Ahí llegó hasta las semifinales, por lo que espera superar ese nivel para soñar con el título.

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Tomás Barrios gana en su estreno en el Challenger de Sao Paulo y ahora va por Thiago Monteiro. El chileno quiere seguir amargándole la fiesta a los brasileños y así ir mejorando un 2026 que no comenzó como esperaba.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios en el Challenger de Sao Paulo?

Luego de vencer a Jose Pereira, Tomás Barrios se enfoca en su próximo rival en el Challenger de Sao Paulo. El chileno ahora enfrentará al también brasileño Thiago Monteiro este miércoles 25 de marzo no antes de las 14:00 horas.

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En resumen, Tomás Barrios debutó en el Challenger de Sao Paulo…

Regreso triunfal tras Miami: Tras su temprana eliminación en el Masters de Miami, Tomás Barrios (119°) cambió rápidamente de chip y logró un sólido estreno en el Challenger de Sao Paulo . El chileno se impuso con autoridad al local José Pereira (736°) con un doble 6-3 , apoyado en un juego agresivo y una gran efectividad en sus servicios.

Tras su temprana eliminación en el Masters de Miami, Tomás Barrios (119°) cambió rápidamente de chip y logró un sólido estreno en el . El chileno se impuso con autoridad al local José Pereira (736°) con un doble , apoyado en un juego agresivo y una gran efectividad en sus servicios. El “villano” de los locales: Con su victoria, Barrios eliminó a uno de los dueños de casa y ahora se prepara para enfrentar a otro brasileño en los octavos de final: Thiago Monteiro (241°). Este duelo definirá si el tenista nacional logra consolidarse como el verdugo de los anfitriones en la fase de los 16 mejores.

Con su victoria, Barrios eliminó a uno de los dueños de casa y ahora se prepara para enfrentar a otro brasileño en los octavos de final: (241°). Este duelo definirá si el tenista nacional logra consolidarse como el verdugo de los anfitriones en la fase de los 16 mejores. En busca de regularidad en 2026: El chillanejo busca en Sao Paulo superar su mejor registro de la temporada, que hasta ahora ha sido la semifinal alcanzada en el Challenger de Concepción. Este torneo es clave para mejorar las sensaciones de un año que no comenzó de la forma esperada y así volver a pelear por un título profesional.

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