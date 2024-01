Si estás pensando salir de vacaciones durante este verano y aún no has definido un lugar para ir, te sugerimos el hermoso Lago Lanalhue. Pese a ser desconocido y pequeño, este lugar es ideal para poder bañarse y pasar el calor, además de que muchos aprovechan de hacer deportes acuáticos.

¿Dónde queda el Lago Lanalhue?

El Lago Lanalhue está ubicado en la provincia de Arauco, en la región del Biobío , entre las localidades de Cañete y Contulmo.

Para que te hagas una idea, el lago se encuentra ubicado al sur de Concepción a unos 150 kilómetros de distancia en auto. Mientras que está al norponiente de Temuco a unos 203 kilómetros.

Otras localidades cercanas al Lago Lanalhue son Lebu (67,2 kilómetros), Angol (104 kilómetros), Victoria (139 kilómetros) y Los Ángeles (161 kilómetros).

¿Cómo llegar al Lago Lanalhue?

Si quieres ir al Lago Lanalhue en auto debes tener en cuenta que las rutas varían según el lugar en el partas:

De Santiago al Lago Lanalhue: Desde la capital son cerca de siete horas y media (650 kilómetros). Para llegar debes tomar rumbo a la Ruta 5 Sur y al pasar Chillán debes tomar la salida a Concepción hasta llegar a la ciudad. Una vez ahí, tendrás que tomar la Ruta 160 hacia al sur y llegarás al lago. Esta mismo recorrido aplica si vas desde el norte de ciudades como Valparaíso, Rancagua, Curicó o Talca.

De Concepción al Lago Lanalhue: Desde Concepción es mucho más sencillo llegar, ya debes tomar directamente la Ruta 160 hacia al sur y demorarás cerca de dos horas y media.

De Los Ángeles al Lago Lanalhue: Si quieres llegar desde Los Ángeles, tienes que tomar la Ruta 180 hasta Angol para luego seguir en dirección hasta Contulmo.

Desde el Sur al Lago Lanalhue: Si piensas ir desde el sur, desde ciudades como Temuco, Valdivia u Osorno debes tomar la Ruta 5 al norte, llegar a la salida a Victoria, luego ir hasta Traiguen, después a Los Sauces y finalmente hasta Contulmo.

Si no irás en auto hasta el Lago Lanalhue, debes tener en cuenta que solo hay buses o micros desde localidades grandes como Los Ángeles o Temuco hasta Contulmo y luego de ahi puedes tomar un taxi. Lo mismo puedes hacer si tomas un bus de Santiago o Concepción a Arauco y después tomas un taxi. No hay buses directo, por lo que no es sencillo llegar sin automóvil.

¿Dónde alojarse en el Lago Lanalhue?

Para tener una estadía en el Lago Lanalhue debes saber que al ser un lago pequeño no existen tantas alternativas, aunque puedes encontrar agradables y hermosas cabañas u hostales que puedes buscar en páginas como Booking o Airbnb.

También hay un par de campings en los que puedes alojarte como el Camping Lawen Mapu Reserva El Natre, Camping Fundo La Pasión, Camping Playa Blanca o el Camping y Cabañas Santa Elvira.

¿Que podrás encontrar y hacer en el Lago Lanalhue?

Si vas al Lago Lanalhue encontrarás un lugar abundante de flora y fauna con hermosos cisnes negros. Junto a su bella naturaleza, puedes hacer diferentes actividades deportivas como esquí acuático y kayak.

Según el portal Chileestuyo.cl, el agua es templada y puedes bañarte casi a cualquier hora para pasar el calor. Además, en verano su temperatura es agradable, por ejemplo esta semana las máximas rondan entre los 22 y 24 grados.

También, en sus cercanías puedes conocer Contulmo, Cañete y visitar el Valle de Elicura, el epicentro de la cultura mapuche. Aquí puedes degustar preparaciones típicas, visitar sus rukas, ver su artesanía y escuchar sus historias.