Durante esta noche de domingo 31 de diciembre y madrugada de 1 enero se celebra la llegada del Año Nuevo 2024 en Chile y todo el mundo. Por ello, unas las tradiciones más típicas para este festejo es la de comer uvas. A continuación te contamos cómo hacerlo, cuántas son y para qué sirve.

¿Cuántas uvas se comen en Año Nuevo?

La tradición indica que para la celebración de Año Nuevo se deben comer 12 uvas , una seguida de la otra. Esto se debe a que cada año tiene doce meses y hay consumirlas para tener buena suerte en cada uno.

En este caso no importa si se trata de uvas verdes, rojas, moradas, etc, aunque la recomendación es que no tengan semillas adentro para evitar ahogarte.

¿En qué momento se deben comer las uvas para Año Nuevo y a qué hora?

Tradicionalmente las 12 uvas se comen seguidas una detrás de otra en la cuenta regresiva de los últimos doce segundos de Año Nuevo o justo cuando empieza la medianoche . En ese momento debes ir pensando en un deseo o propósito para el año que recién comienza.

Sin embargo, algunas veces esto puede ser algo complicado y hasta peligroso, ya que podrías ahogarte. Por lo tanto, la recomendación es que las comas a tu ritmo, ya sea antes o después de la medianoche. Sobre todo esta recomendación aplica para los más pequeños del hogar que suelen hacer esta cábala.

¿Para qué son las uvas de Año Nuevo? Esta es la explicación

Comer 12 uvas para Año Nuevo es una tradición que no solamente se da en Chile o Latinoamérica, sino que también es muy común en otros países como España.

Pese a ello no hay una única teoría que explique esta cábala, sino que son varias. Una de ellas dice que el ritual comenzó en 1882, época en la que la clase alta de España solía comer uvas y beber champaña en la cena de la víspera de Año Nuevo.

Por ello, para burlarse de la clase alta, un grupo de españoles se reunió en la Puerta del Sol de Madrid y empezó a comer la fruta justo cuando sonaban las campanas de medianoche.

Otra teoría según relata National Geographic, data de 1909 también en España, en Alicante. Para ese año hubo una gran cosecha de uvas, por lo que los productores quedaron con un exceso de la fruta. Por ello, para vender más comenzaron con el eslogan de que eran las “uvas de la suerte” en paquetes en los que venían 12, en referencia a cada mes del año.

Además, la uva siempre ha estado asociada con la buena suerte y los aspectos positivos de la vida. También es una fruta relativamente barata y en Chile de muy fácil acceso.