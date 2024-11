Desde el pasado martes 15 de octubre, podrás saber los resultados del sorteo para el Servicio Militar desde marzo de 2025, en donde se informa a quienes deben acuartelarse de forma obligatoria para realizar este servicio al país.

Pero no en todos los casos esto se hace efectivo, porque también se permite presentar excusas para los diferentes casos que puedan existir. Todos los detalles, en la siguiente nota de Rednews.

¿Puedo sacarme el Servicio Militar si estoy estudiando?

Si resultas sorteado para este periodo y estás estudiando, la institución te da la opción de elegir la modalidad alternativa.

Esto es válido para quienes estén cursando 4º año de enseñanza media, en estudios superiores en Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica, que deben estar debidamente reconocidos por el Estado.

Ojo, porque también aplica si estás en tu práctica profesional.

Si cumples con lo anterior, tienes la opción de escoger entre alguna de las modalidades alternativas para cumplir el servicio militar, algunas de ellas son pagadas.

Solicitud de Prestación de Servicios Profesionales $5.840

Solicitud de Conscripción al final de la Carrera $3.510

Solicitud de Curso Especial de Instrucción Militar $0

Para saber si saliste sorteado en el Servicio Militar 2024, debes ingresar al sitio web oficial www.serviciomilitar.cl e ingresar tu RUT , de esta manera el sistema te indica si fuiste elegido para hacer el servicio obligatorio.

¿Cuáles son las excusas válidas para no hacer el Servicio Militar?

El proceso de exclusión se realiza hasta el 5 de diciembre 2023 y las excusas permitidas son las siguientes:

Personas que son declarados no aptos por imposibilidad física, psíquica o social.

Los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y el personal de Gendarmería de Chile.

Para quienes el cumplimiento del servicio militar ocasione un grave deterioro en la situación socioeconómica de su grupo familiar, ya que son su principal fuente de ingreso.

Tampoco podrán hacerlo quienes contrajeron matrimonio, que estén en vías de ser padres o lo sean con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente.

No está permitido para quienes han sido condenados a pena aflictiva, salvo que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) los considere moralmente aptos.

O si eres descendiente por consanguinidad en línea recta y en línea colateral, ambos hasta el segundo grado, inclusive de víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política.

Puedes consultar aquí tu RUT

para saber si fuiste seleccionado

¿Qué pasa si no me presento al Servicio Militar?

La Ley 4.957 del Ministerio de Guerra, explica en el Artículo 112 lo siguiente: “Los ciudadanos que no cumplan con las presentaciones a que obliga esta ley o que no concurran a las citaciones que se les hagan para los efectos de su clasificación y examen médico o no lo hicieren oportunamente, sufrirán la pena de uno a veinte días de prisión, conmutables en multa de uno a cinco pesos por cada día de prisión”.

Además indica que “Al afectado que no compareciere a cada notificación, después de la primera, se le considerará reincidente y se le aumentará la pena corporal en un grado y la multa a razón de cinco pesos por cada día de aumento de la pena. En ningún caso la pena corporal subirá de sesenta días ni la multa pasará de trescientos pesos”.

Además en el Artículo 113, se indica que “Los ciudadanos incluídos en la convocatoria que no se presentaren a reconocer cuartel se considerarán remisos y sufrirán las penas establecidas para los infractores en el Art.110″.