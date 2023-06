Cupo Mujer es un programa del Sernatur que beneficia a mujeres con una nueva modalidad de viaje del programa Turismo Familiar, el cual entrega 1.500 cupos exclusivos.

El programa subsidia cerca del 80% del paquete turístico, por lo que las beneficiadas solo deberán pagar un máximo de $25 mil pesos.

¿Siguen abiertas las postulaciones del Cupo Mujer?

El 20 de junio comenzaron las postulaciones a Cupo Mujer, pero lamentablemente estas se cerraron anticipadamente por el éxito que tuvieron.

“Agradecemos enormemente el gran interés demostrado durante el primer periodo de Cupo Mujer del Programa Turismo Familiar de Sernatur”, indicaron en la web del beneficio.

¿Qué pasa si me registré pero no completé la postulación?

Si te registraste, pero todavía no has completado tu postulación, no hay problema, debes esperar al correo de confirmación que se enviará durante los próximos días para poder hacerlo.

¿Cómo se hace la selección?

La selección será por orden de postulación, por ello se recomendaba tener todos los documentos listos al momento de postular, ya que son solo 150 cupos por región.

Otras cosas que debes saber

Cupo Mujer ofrece viajes en 10 regiones del país, los cuales tienen una duración de tres días y dos noches, de viernes a domingo.

La modalidad es intrarregional, es decir se visitan destinos de la misma región de origen del grupo de 4 pasajeras, a excepción de la región Metropolitana, que viaja a Viña del Mar, El Quisco, Lago Rapel y Pichilemu.

Cada itinerario contempla traslados, alojamiento, alimentación completa, excursiones, guía de turismo y seguro de asistencia.

El Cupo Mujer está pensado para que mujeres viajen y compartan con sus pares en temporadas media y baja, es decir entre septiembre y diciembre de 2023.