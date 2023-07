El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, causó revuelo por polémicos tuits del parlamentario y que buscan la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Lo anterior se da tras el robo que sufrió el Ministerio de Desarrollo Social, el cual según el parte policial, se sustrajeron 23 computadores y una caja fuerte.

Senador Fidel Espinoza pide la renuncia del Ministro Giorgio Jackson

El parlamentario utilizo su cuenta de Twitter para referirse al Ministro Jackson y solicitó su renuncia tras lo ocurrido en el ministerio “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto.Son una red de Sinverguenzas, q ya perdieron el pudor. Renuncia jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a q me calle q me has hecho llegar”.

Sin embargo, Fidel Espinoza siguió con los alegatos y esta vez solicitó al Presidente Gabriel Boric a tomar cartas en el asunto “Lo digo con dolor, pero con franqueza Presidente Gabriel Boric porque siempre he dicho q id es una persona honesta. Si Ud no saca a esta tropa de Sinverguenzas q tiene a su alrededor, su gobierno se desploma. Esto ya no da para más. Superaron los límites de la frescura”.

“Fiscalía debe adoptar medidas previas”

Finalmente, el senador aseguró que “Quieren jugar con la inteligencia de los chilenos(as). Los ladrones buscan joyas, dinero, etc, no cajas fuertes con documentos o computadores en desuso. Fiscalía debe adoptar medidas previas para evitar estos “actos planificados” sigan ocurriendo”.

¿Por qué solicitan la renuncia al Ministro Giorgio Jackson?

Esto da luego de que se diera a conocer el robo de 23 computadores y una caja fuerte del edificio del ministerio, ubicada en calle Catedral.

El robo se da bajo la modalidad del “cuento del tío”. Según lo señalado por Bio Bio Chile, el guardia recibió un llamado de un hombre que se hizo pasar por el Ministro Jackson, y le solicitó que reuniera los computadores.