Este domingo hay una nueva jornada de sorteos en la Lotería de Concepción, se trata del juego 2865 que tendrá a repartir 3.500 millones de pesos en el Kino y sus correspondientes subcategorías, Rekino, Chao Jefe y más.

Si deseas conocer más información de este tradicional juego de azar, horario, dónde ver y cuándo es el próximo juego, entre otros detalles, continúa leyendo RedNews.

¿Cuándo salen los resultados del Kino? Mira EN VIVO el sorteo 2865 de Lotería

El sorteo 2865 de la Lotería de Concepción se realizará el día de hoy domingo 21 de enero a partir de las 22:30 horas de Chile y lo podrás ver completamente en vivo, de manera gratuita y online en el siguiente link.

El monto de 3.500 millones de pesos de esta jornada será repartido de la siguiente manera:

Kino: $210 millones.

Premios al n° de cartón: Bono de $1.000.000.

Premios especiales: 1 Mitsubishi L200 + un año de combustible o su equivalente a $27.000.000.

Rekino: $110 millones.

Chanchito regalón: $180 millones.

Combo Marraqueta – $120 millones: Sorteo de una casa, un auto y un sueldo de $500 mil por 10 años reajustable y heredable.

Premio Chao Jefe $1.000.000 heredable: $600 millones.

Chao Jefe $2.000.000 heredable: $1.200 millones.

Chao Jefe $3.000.000 heredable: $1.080 millones.

Club Kino: Bono de $1.000.000 (2).

Si deseas participar en este sorteo de la Lotería de Concepción, puedes adquirir un cartón en tu agencia más cercana o de forma online en el sitio Lotería.cl.

*Juego apto solo para mayores de 18 años.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Concepción?

El próximo juego del Kino se realizará el miércoles 24 de enero a las 22:30 horas de Chile , el cual podrás ver completamente en vivo y de manera online en el sitio web de Lotería.

Recordemos que los sorteos de la Lotería de Concepción se realizan tres veces a la semana, específicamente los días miércoles, viernes y domingo.

Ganadores de sorteos anteriores del Kino

El sorteo del pasado viernes 19 de enero del Kino correspondió al juego 2864, el cual no dejó grandes sorpresas.

Así es porque no hubo ganador del premio máximo del Kino, no obstante, sí dejó a dos afortunados que con 13 aciertos en la categoría máxima de Lotería recibirán un premio no menor y líquido de $2.163.358 cada uno. A ellos se suman los habituales miles ganadores de premios de $10.000, $3.000 y $1.000.

Otra categoría que dejó a un ganador en este sorteo de viernes, fue la subcategoría “Número de Cartón”, donde un vecino de Buin recibirá un premio de un millón de pesos solo por jugar al Kino.

Si deseas conocer los números ganadores de este sorteo, ingresa al siguiente link de RedNews.

Últimos sorteos del Kino:

Revisa a continuación los últimos cinco resultados de los anteriores sorteos de la Lotería de Concepción: