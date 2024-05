Este jueves 2 de mayo comenzó a regir la restricción vehicular 2024, normativa que tiene como objetivo disminuir los niveles de contaminación atmosférica en Santiago y que está a cargo del Ministerio del Medio Ambiente.

Una de las principales novedades de este año, es que se incluyó en las exenciones a la normativa a un importante grupo, nos referimos a las personas con TEA.

Restricción vehicular 2024: Gobierno anuncia nueva exención para este año

Así es, a partir de este 2024 se sumarán a la lista de vehículos y conductores con exención las personas TEA (Trastornos del espectro autista), quienes podrán solicitar una autorización por parte de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones para eximirse de la normativa.

¡Ojo! Ellos no son los únicos grupos con exención de la norma, ya que, en el listado también no encontramos con vehículos de uso particular de personas que padezcan enfermedades que, en razón de sus tratamientos o controles, deban concurrir frecuentemente a centros de salud o vehículos de uso particular que sirvan de único medio de transporte para una persona con discapacidad.

Todos los grupos mencionados anteriormente deben acreditar su condición para exigir la exención de la normativa.

¿Qué otros vehículos no tienen restricción vehicular?

Los otros vehículos con exenciones, según la resolución exenta N° 1308/2023 SRM-RM, son: