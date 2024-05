Este 9 de junio se celebran las elecciones a Primarias de cara a las elecciones municipales del mes de octubre de este 2024. Recordemos que esta instancia no es obligatoria de voto y es utilizada por los partidos políticos que buscan nominar candidatos a los cargos de elección popular.

Hay que señalar que no todas las comunas tendrán Primarias, pero hay otras que sí las tendrán, por lo que deberán definir a los candidatos a alcaldes que participen de este importante proceso electoral.

¿Quiénes tienen que votar en las elecciones primarias del 9 de junio? Consulta en el Servel

Solo deben votar aquellos votantes de comunas donde habrá Primarias, es decir, las siguientes comunas:

Antofagasta

Atacama

Tierra Amarilla

Coquimbo

Combarbalá

La Higuera

La Serena

Vicuña

Valparaíso

Cartagena

Concón

Limache

Nogales

Puchuncaví

Quilpué

Valparaíso

Metropolitana

Buin

Calera de Tango

Independencia

Isla de Maipo

La Florida

La Granja

Lo Barnechea

Paine

Peñalolén

Providencia

Puente Alto

O’Higgins

Machalí

Nancagua

Olivar

Paredones

Rancagua

San Fernando

Santa Cruz

Maule

Curepto

Linares

Talca

Ñuble

Coihueco

Portezuelo

Bío Bío

Concepción

Lota

Lebu

Mulchén

Penco

Quilleco

San Pedro de la Paz

Talcahuano

Araucanía

Carahue

Curacautín

Freire

Lautaro

Pitrufquén

Pucón

Purén

Renaico

Saavedra

Los Ríos

Futrono

Lanco

Mariquina

Paillaco

Panguipulli

Los Lagos

San Pablo

Aysén

Guaitecas

Punta Arenas

Magallanes

Punta Arenas

En ese sentido, solo los votantes de dichas comunas pueden votar por los alcaldes nominados.

Por ejemplo, una persona con derecho a sufragio de la comuna de Conchalí (que no tiene Primarias) no puede ejercer su voto en otra comuna que no corresponda a su domicilio electoral .

¿Dónde consulto mi local de votación y si salí vocal de mesa?

Desde este sábado 18 de mayo puedes conocer tu local de votación y si resultaste vocal de mesa a través de consulta.servel.cl.