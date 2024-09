Estas son las personas que no podrán ser vocales de mesa en las Elecciones municipales 2024

El próximo sábado 26 y domingo 27 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones Municipales y Regionales 2024, donde todos los chilenos habilitados para sufragar deberán obligatoriamente dirigirse a su local de votación.

Es en ese contexto que este 5 de octubre el Servel anunciará a los vocales de mesa, no obstante, hay una gran novedad en estas elecciones para ellos, porque un grupo de personas no podrás ser elegidos nuevamente.

Estas son las personas que no podrán ser vocales de mesa en las Elecciones municipales 2024

Así es, porque si bien la norma antes indicaba que aquellos que eran seleccionados como vocales de mesa debían ejercer su función por cuatro años en todas las elecciones que se realicen, una reciente modificación establece ahora que ya no serán cuatro años corridos, sino que el periodo será para un máximo de dos procesos electorales generales consecutivos.

Es por ello que las personas que hayan sido vocales de mesa en el periodo de dos elecciones no podrán ser asignadas nuevamente para esta función por ocho años , contados desde la segunda elección general en la que hayan trabajado como vocales.

Esto quedó estipulado en el artículo 52 de la ley N°18.700 donde se señala que “los vocales designados por las juntas electorales para las mesas receptoras ejercerán dicha función en dos procesos electorales generales consecutivos, sea que se trate de las elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales y/o regionales, o de plebiscitos”.

Vale señalar que, de todas formas, en caso de que haya segunda vuelta en la elección de Gobernador Regional, los vocales designados por las juntas electorales en la primera vuelta serán los mismos de la elección general, independiente del número de elecciones a la que haya sido convocado.

¿Cuál es la multa por no ser vocal de mesa?