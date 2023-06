Hoy se vota el sexto retiro de las AFP: Estas personas no podrían recibir el dinero

Este miércoles 7 de junio se vivirá una día fundamental para el futuro de sexto retiro de las AFP en Chile. A partir de las 18:30 horas se deberá votar para aprobar o rechazar el retiro de los fondos previsionales en el pleno de la Cámara de Diputados, esto luego de que se rechazó el martes en la Comisión de Constitución.

¿Quiénes no podrían retirar el dinero del sexto retiro de las AFP?

Pese a que aún no están definidos los aspectos técnicos del proyecto del sexto retiro, las únicas personas que no podrían retirar su dinero son quienes no tengan fondos en su AFP .

Esto quiere decir que sí debiesen poder retirar sus ahorros quienes cuentan con recursos dentro de sus fondos de pensiones.

De todas maneras, si el proyecto de ley se aprueba este miércoles en la Cámara de Diputados, serán las comisiones las que definirán los detalles de la iniciativa, en las que se definirá quiénes son todas las personas que podrán retirar su dinero.

¿Dónde ver en vivo la discusión por el sexto retiro de las AFP?

Si quieres ver en vivo la discusión del sexto retiro que comienza a las 18:30 horas deberás ingresar al YouTube de la Cámara de Diputados en este ENLACE.

También puedes ver la transmisión en vivo por televisión a través del canal de la Cámara de Diputados. Asimismo de forma online tienes la opción de revisarla en el sitio web de la Cámara AQUÍ.

¿Cuánto dinero podrás retirar con el sexto retiro de la AFP?

Actualmente son diez los proyectos que buscan concretar un sexto retiro de las AFP, por lo que estos tuvieron que fusionarse para agilizar su discusión. Ante ello, aún se desconocen los aspectos técnicos del proyecto y, por lo tanto, no se sabe cuánto dinero podrás retirar de tu AFP.

Los 10 proyectos planteados hasta ahora tienen diferentes propuestas, algunos hablan de un retiro del 100% de los fondos, mientras que otros solo consideran retiros parcelados con ciertas condiciones.

Ante ello, habrá que esperar para que el pleno de la Cámara de Diputados apruebe la idea de legislar este miércoles. Solo en dicho caso las comisiones podrán empezar a discutir los detalles de la iniciativa.

En caso de que hoy miércoles se rechace el proyecto, este no podrá volver a discutirse hasta dentro de un año más, tal como ocurrió con el quinto retiro.