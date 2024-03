El Juzgado de Garantía de Valdivia solicitó un oficio que discutiría dar fin a la causa investigativa tras la desaparición de Sebastián Ignacio Álvarez, conocido también como ‘Mente Enferma’ o posteriormente ‘Ssiiaabb’, un ídolo de lo que fue la red social Fotolog.

Recordemos que no se sabe nada del paradero de Mente Enferma desde hace más de 6 años y medio . Ahora, se buscaría cerrar su causa tras una inactividad en el caso desde hace dos años aproximadamente, según informa BioBioChile.

¿Quién es Mente Enferma? Cerrarán causa de popular usuario de Fotolog que está desaparecido

Mente Enferma (Sebastián Ignacio Álvarez) nació en la localidad de Quilpué, Región de Valparaíso. En su adolescencia, Álvarez fue reconocido por usar un look de la tribu urbana (emo).

Es decir, Mente Enferma solía aparecer en múltiples fotografías con maquillaje, lentes de contacto rojos o blancos, cabello largo y negro, e incluso ropa oscura. De tal manera, aprovechó usar una de las plataformas de contenido fotográfico como Fotolog que estaba en un boom hace aproximadamente 20 años.

Mente Enferma utilizaba este espacio como una especie de ‘diario de vida’ donde contaba sus problemas, vivencias y también de su orientación sexual, donde se declaraba ser homosexual.

Sin embargo eso no es todo, en 2006 incursionaría por primera vez en la música con su primer y único disco: Personalidad limítrofe. Se trata de un proyecto de ssiiaabb que no logró mayor impacto debido a ciertos roces que mantenía Álvarez con la producción.

Mente Enferma anuncia su relación y aparece su enigmática desaparición

En 2016, Mente Enferma presenta a su nueva pareja, el ex marine de la elite militar de los Estados Unidos, Michael Rowe.

No obstante, un año mas tarde, precisamente en el mes de septiembre de 2017, se produciría la desaparición de Álvarez en el sector de Curiñanco, Valdivia. Lamentablemente desde entonces no se sabe de su paradero.

“Yo no maté a Sebastían”

En 2023, Michael Rowe conversó con el medio Meganoticias y aprovechó la instancia para declarar una amenaza de suicidio que le habría comentado Mente Enferma a su entonces pareja “El día que él se fue, me dijo que se iba a suicidar”, “Y yo dije OK… Yo no maté a Sebastián. Yo nunca he matado a nadie”, comentó Rowe.