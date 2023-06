"Yo no maté a Sebastián": Pareja de "Mente Enferma" habla de su desaparición

Sebastián Álvarez, conocido en redes sociales como “Mente Enferma”, uno de los primeros influencers en Chile, quien con su cuenta en Fotolog logró posicionarse en el top10 del ranking mundial, hoy lleva más de cinco años desaparecido.

Mega realizó un reportaje “Buscando a Mente Enferma” para esclarecer los hechos de lo que pasó con la conocida y controversial figura de redes sociales quien fue visto por última vez a finales del 2017, hablando con su familia y con su ex pareja, Michael Rowe, conocido también como “el gringo”.

“Mente Enferma” residió junto al estadounidense en la localidad de Curiñanco, Valdivia, región de Los Ríos, lugar donde se le vio por última vez. A pesar de intensas búsquedas, hasta la actualidad todavía no se sabe con el reconocido joven.

Michael, médico y ex reservista en el ejército Norteamericano, es un sospechoso según la familia de Sebastián.

“Nosotros como familia dijimos que Michael era sospechoso. No han hecho nada, Michael se pasea de Valparaíso a Curiñanco y viceversa, todo el tiempo. Hace su vida normal y no han hecho nada”, agregó María José, hermana influencer.

Testimonio de Michael Rowe

Se dice que la reconocida figura de Fotolog ingresó a la selva valdiviana y nunca más se volvió a ver. En conversación con Meganoticias, Rowe señaló que su expareja le dijo que ‘se iba a suicidar’ y desde ahí, no supo más de Sebastián.

“No tuvimos una pelea física, pero fue como ‘no ganas nada de dinero, no haces nada en la casa. Si quieres irte, ándate. Y estaba lloviendo, él dijo bien, me iré a suicidar y yo estaba como ‘ok’”, señaló en la entrevista.

“Debería ser fácil, la playa está ahí, no puede ser tan difícil porque el mar es peligroso aquí”, añadió, para luego agregar: “Yo no maté a Sebastián, nunca he matado a nadie”, expresó.

Revisa el reportaje a continuación