Furor ha causado en Latinoamérica una mujer llamada Leda Bergonzi, también conocida como la sanadora de Rosario, quien celebra masivas misas de sanación y se le atribuyen supuestos milagros y sanaciones a enfermos.

¿Quién es Leda?

Leda Bergonzi es una mujer argentina de 44 años, es esposa y madre de cinco hijos y tiene una nieta. La “sanadora”, a simple vista, parece ser una mujer normal, sin embargo, es admirada, e incluso, amada por muchísimas personas que creen en sus poderes curativos, provenientes del Espíritu Santo, como ella misma asegura.

Bergonzi, desde hace ocho años, celebra misas de sanación junto a su grupo de oración llamado Soplo de Dios Viviente, con quienes recibe a cientos de creyentes, quienes hacen fila y esperan horas solo para poder acercarse a ella.

Es tanta la convocatoria que genera, que las autoridades de la zona han tenido que habilitar galpones y baños químicos para los fieles.

La mayoría de las personas que van a verla son enfermos con diversos tipos de patologías, que buscan con esperanza ser milagrosamente sanados por Leda, a través de Dios. Cabe destacar que, insólitamente, hasta la Iglesia católica argentina la avala.

Una de las mujeres que asistió a su misa, fue entrevistada por la prensa argentina y declaró emocionada que fue como “estar en manos de Dios, yo lo siento así. Me dio un mensaje hermoso. Me sanó”. “Es un antes y un después. Se siente en el pecho, en el corazón”.

Leda, en sus misas, se acerca a las personas, las toca, las ora y les habla en lenguas , para curar sus afecciones. Muchísimas personas aseguran que realmente fueron sanados por la denominada sacerdotisa, y se le atribuyen “supuestos” milagros, como una superación de parálisis facial hasta la eliminación de cáncer en una joven.

Uno de los momentos más icónicos de Leda Bergonzi fue cuando Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi , junto a su hijo Matías Messi, acudieron en busca de ella por ayuda.

“Encargada de Dios en la Tierra”

Bergonzi, según ella, no busca fortuna, sino que solo “dar a conocer lo que me ha encargado Dios en la Tierra’’.

“Dios sana. Yo simplemente soy igual que todos ustedes. Dios primero me rescató a mí y hoy yo salgo a donarme por él, pero creo que puede pasarle a cualquiera”, afirmó la supuesta sanadora a la prensa. “Me parece que lo más importante es poder comunicarle a la gente que Dios está en medio nuestro”, agregó.