Científicos de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), hallaron un objeto “extremadamente raro” en el centro de la Vía Láctea en el marco de las observaciones para el Survey VVVX o traducido como un mapeo del plano de la Vía Láctea.

Gracias a los datos arrojados por el telescopio VISTA del observatorio ESO Paranal en Chile lograron observar una mezcla extraña entre lo que es una estrella variable cercana y una nebulosa, el cual presenta ciertas variables en el brillo que emite.

El Director del Instituto de Astrofísica UNAB, Dante Minniti, explicó que “A lo largo de 12 años se han descubierto decenas de miles de esas variables, que se clasifican de acuerdo a sus fluctuaciones de brillo. Sin embargo, cada tanto aparecen objetos variables que no pueden ser explicados fácilmente porque no se ajustan a ninguna de las clases conocidas”.

“ Podría tratarse de una estrella variable central que produce un eco de luz que se refleja en la parte posterior de la cavidad de la nebulosa que la rodea . Como la nebulosa es tan grande, la luz de la parte más cercana nos llega directamente, o sea que esa parte de la nebulosa aumenta de brillo cuando la estrella es más brillante”, complementó Minniti.

Una extraña observación en la Vía Láctea

Cabe destacar que la investigación fue liderada por Roberto K. Saito de la Universidade Federal de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil., quién detalló lo hallado por los científicos

“Los análisis espectroscópicos posteriores – logrados con el telescopio de 4m SOAR (AURA) en el Cerro Pachón en Chile– revelaron que aquella fuente central es un objeto estelar muy jóven que ilumina la nebulosa periódicamente . Se trata de una estrella roja situada en su centro, la que cambia de brillo cada 4 años”, precisó.

La investigación publicada en el The Astrophysical Journal Letters y que también explica el Centro de Astrofísica y Tecnología Afines (CATA) “Estos objetos son conocidos por las siglas en inglés WIT, que significan “What Is This?”, literalmente “¿Qué es esto? y que representan fenómenos astronómicos extremadamente raros. Este descubrimiento ha sido denominado “WIT-12”.

Seguirán las investigaciones

Además, otra posible explicación puede ser la presencia de un disco circumestelar doblado que ‘bloquea la luz’ hacia algunas partes de la nebulosa a medida que rota. “Esto puede ser descrito como un “anti-faro”, que al girar proyecta sombra hacia una dirección” añade Minniti.

En ese contexto, el equipo de astrónomos busca descifrar el misterio de WIT-12 mediante no solo un aumento en las observaciones, sino también identificando objetos similares a través del futuro Observatorio Vera C. Rubin, actualmente en construcción en el Cerro Pachón, en la región de Coquimbo, Chile.