Se acerca el último mes del año y junto a ello la entrega de beneficio deseado por muchos, se trata del Aguinaldo de Navidad, el cual tiene entre sus beneficiados a los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de este apetecido beneficio, como la fecha de pago y el monto correspondiente a recibir si cumples con los requisitos.

¿Qué día pagan el Aguinaldo de Navidad? Los pensionados que reciben el dinero en diciembre

El Aguinaldo de Navidad se pagará junto a la pensión de diciembre, si no conoces la fecha en la que recibirás este pago ni el monto, puedes conocerlo en el siguiente enlace de ChileAtiende, solamente con tu RUT.

¿Cuál es el monto del Aguinaldo de Navidad?

Te recordamos que el monto base del aguinaldo para pensionados es de $26.734, este se incrementará en $15.104 por cada persona que sea acreditada como carga familiar al 30 de noviembre de 2023 , aunque no tenga derecho a cobrar Asignación Familiar porque su ingreso mensual es superior a $979.330. (Tramo 4 según Ley Nº 18.987)

El incremento del aguinaldo deberá pagarse a quien perciba o hubiera podido percibir la asignación familiar en caso de que:

Estas asignaciones sean recibidas por una persona distinta del pensionado.

Hubiese podido percibir las asignaciones de no pertenecer al tramo 4.

La entrega de este beneficio no está afecto a descuentos, por lo que no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Navidad?

El Aguinaldo de Navidad para pensionados lo reciben personas que, al 30 de noviembre del 2023, tengan alguna de estas calidades:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI). Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS ).

). Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad.

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11).

Además, también lo reciben los pensionados y pensionadas de las cajas de previsión de Dipreca y Capredena.

Aguinaldo de Navidad 2023 para trabajadores:

El Aguinaldo de Navidad para trabajadores se divide en empleados públicos y del sector privado. En el primer caso, este aporte económico está regulado bajo la ley N° 21.526, el cual fue promulgado a finales del año 2022 y cuyos montos son los siguientes:

Trabajadores públicos que ganan un sueldo menor o igual a $943.703 será de $63.062.

Trabajadores públicos que tengan un sueldo mayor a este recibirán durante la celebración de fin de año un pago de $33.358.

Por otra parte, en el caso de los trabajadores privados este aporte no es obligatorio, sin embargo, hay tres escenarios donde un trabajador del sector privado puede tener derecho a recibir aguinaldo de Navidad:

Esté contemplado en su contrato de trabajo. Exista un contrato o convenio colectivo en el que el aguinaldo esté incorporado como cláusula. El empleador haya hecho esta concesión en una oportunidad anterior, pues se considera una cláusula tácita del contrato (protegida por la norma laboral).

En estos casos, el aguinaldo sí puede ser exigido al empleador (empresa), como un derecho de los trabajadores.