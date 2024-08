Si bien el Ministerio de Educación (Mineduc) aún no informa de manera oficial qué comunas y colegios suspenden sus clases este martes, algunas comunas ya han adelantado que no volverán a clases este 6 de agosto , principalmente porque aún no cuentan con servicio eléctrico en sus establecimientos educacionales.

¿Qué comunas anunciaron suspensión de clases para el martes 6 de agosto?

De momento son solo tres municipalidades las que han informado la suspensión de clases en sus sectores, dos en la Región Metropolitana y una en la región de O’Higgins , revisa el listado a continuación:

Región Metropolitana

Colina (Establecimientos municipales, jardines infantiles y salas cunas).

(Establecimientos municipales, jardines infantiles y salas cunas). Lampa (Establecimientos municipales y jardines infantiles).

Región de O’Higgins

Requínoa.

