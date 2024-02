¿Califico para recibir el Bono Marzo 2024 si no recibo ningún otro beneficio?

El pasado 15 de febrero comenzaron los pagos del Aporte Familiar Permanente, más conocido como Bono Marzo, el cual se paga en tres fechas distintas dependiendo de los requisitos que cumplan los beneficiarios.

¿Puedo recibir el Bono Marzo 2024 si no recibo ningún otro beneficio?

A pesar de que los principales requisitos del Bono Marzo son recibir el Subsidio Familiar, la Asignación Familiar o Maternal, o ser usuario de Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades, es posible acceder al bono si no los recibes, pero debes ser pensionado del IPS.

En el caso de que no seas pensionado o no recibas ninguno de los beneficios nombrados anteriormente, no puedes recibir el Bono Marzo 2024.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del Bono Marzo?

Para conocer si eres beneficiario del Bono Marzo 2024, debes ingresar a la página web www.aportefamiliar.cl y hacer clic en “Consultar”, luego tienes que digitar tu RUT y fecha de nacimiento, y listo.

¿Cuál es el monto del bono?

El monto del Bono Marzo 2024 es de $61.793 por familia o carga familiar, dependiendo de los requisitos que cumplan los beneficiarios.

Este monto representa un alza de 3,94% respecto al pago del año anterior, debido al reajuste que se aplica al beneficio según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cuáles son las fechas de pago del beneficio?

GRUPO 1: Desde el 15 de febrero

Se paga a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. Recibirán el bono junto con su pago habitual.

GRUPO 2: Desde el 1 de marzo

Se paga a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. También desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares. Recibirán el bono junto con su pago habitual.

GRUPO 3: Desde el 15 de marzo

Se paga a los trabajadores y trabajadoras, y también a los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Podrán consultar su día y lugar de pago desde esa fecha.