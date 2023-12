El aguinaldo de Navidad es uno de los grandes aportes de este mes de diciembre, sobre todo por los gastos extras que se producen durante la realización de esta festividad, con regalos y cenas para la familia.

Es en ese contexto que el Estado de Chile con el objetivo de amortiguar ese costo extra entrega a los adultos mayores un “regalo” que este 2023 alcanza un monto de $26.734 , más un monto extra de $15.104 por carga acreditada al 30 de noviembre.

Ante esto, en RedGol te traemos toda la información con respecto a este beneficio y si es o no compatible con la Pensión Garantizada Universal (PGU).

¿Puedo recibir el Aguinaldo de Navidad 2023 si ya recibo la PGU en diciembre?

La respuesta es sí, la PGU es una de los beneficios que reciben el aguinaldo de Navidad para pensionados, según lo señala el sitio web del IPS en los requisitos de este monto extra.

Así es, porque según lo señalado por el Instituto de Previsión Social, los beneficiarios del aguinaldo de Navidad son las personas que, al 30 de noviembre del 2023, tengan algunas de estas calidades:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad.

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11).

Además, también lo reciben los pensionados y pensionadas de las cajas de previsión de Dipreca y Capredena.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de Navidad para pensionados?

Si bien aún se desconoce la fecha de pago del aguinaldo de Navidad, el Gobierno de Chile ya adelantó que el calendario de pago de este beneficio se distribuirá hasta antes del 24 de diciembre , para que las personas puedan cobrar previamente sus beneficios.

Por lo mismo, se espera que el pago de la PGU también se adelante durante este mes, ya que el sitio del IPS señala que el aguinaldo se paga junto a la respectiva pensión de diciembre a las personas que cumplan con los requisitos antes mencionados.

Es importante señala que el aguinaldo de Navidad 2023 no se puede descontar ni se considera para el pago de impuestos (no es tributable), cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

Casos especiales:

El aguinaldo de Navidad es un beneficio que tiene algunas particularidades y es en ese contexto que el propio sitio web del IPS señala algunas incompatibilidades, estas son:

Las personas que perciben Asignación Familiar por causantes que reciben una pensión de sobrevivencia solo tendrán derecho al aguinaldo en calidad de pensionadas y no recibirán el incremento de $15.104 . Los pensionados de orfandad se consideran carentes de renta y, por lo tanto, sí pueden ser carga familiar de otro.

. Los pensionados de orfandad se consideran carentes de renta y, por lo tanto, sí pueden ser carga familiar de otro. Cada beneficiario solo tendrá derecho a un aguinaldo , aun cuando goce de más de una pensión, subsidio o indemnización.

, aun cuando goce de más de una pensión, subsidio o indemnización. Además, los funcionarios de planta o a contrata del sector público que puedan reclamar el beneficio solo percibirán en esta calidad la parte del aguinaldo que exceda de la cantidad que les corresponde como pensionados , beneficiarios del Subsidio por Discapacidad o beneficiarios de la indemnización compensatoria de la industria del carbón (según sea el caso).

que puedan reclamar el beneficio , beneficiarios del Subsidio por Discapacidad o beneficiarios de la indemnización compensatoria de la industria del carbón (según sea el caso). En relación con lo anterior, deberá considerarse el total líquido que represente la suma de su remuneración y pensión, subsidio o indemnización. En todo caso, se considerará como parte de la respectiva pensión el monto que el pensionado perciba por concepto de Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).