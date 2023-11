“Recién salimos de la asamblea y no se vuelve el lunes“, fueron las palabras de Yariela Ardiles, dirigenta regional del Colegio de Profesores de la región de Atacama, quien confirmó que el paro de docentes continuará de manera indefinida, tras más de 70 días de movilización.

¿Por qué hay paro de profesores en la región de Atacama?

Según los profesores de la región de Atacama, el paro, que ha afectado a 46 establecimientos y cerca de 30 mil estudiantes, continuará porque el Ministerio de Educación (Mineduc) no ha cumplido con el compromiso sellado en las últimas semanas, puesto que, aseguran, hay colegios donde se había reportado 40% de avance, “y no se ha movido ni una piedra”, mientras que en otros los obreros se retiraron de los establecimientos por no pago de sueldos. Además, dicen que el Plan Pedagógico flexible tampoco es lo conversado.

Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama, explicó a La Tercera que tras el acuerdo alcanzado con el Mineduc el pasado 8 de noviembre se pactó discutir un plan pedagógico para el retorno, lo que quedaría plasmado en un documento oficial emanado desde el ministerio con las directrices que serían acordadas por todos los involucrados.

“Este llegó recién ayer en la tarde y es demasiado general, no tenía los elementos conversados”, aseguró el dirigente, quien señaló que entre otras cosas se había discutido que las clases fueran de 8 a 14 horas para avanzar en las obras durante la tarde; que la citación de los estudiantes fuera diferida debido a que no estaban las condiciones habilitantes en todos los recintos; que el horario docente también llegara hasta las 14:00 con algunas tareas para la casa; o que el fin de año fuera el 31 de diciembre para realizar las obras de mediano plazo. “En el documento no aparece nada de eso”, aseguró Rodríguez.

Además de todo esto, el presidente del colegio de Atacama afirmó que hubo otras situaciones que también empujaron la decisión de no volver, como que habían acordado una comisión técnica receptora de obras y en Tierra Amarilla eso no ocurrió, o que en el Liceo Blanco Encalada de Caldera los apoderados fueron a hacer aseo para ayudar en el retorno y cuando llegaron se encontraron con obreros saliendo por el no pago de salarios.

“Ha habido mucha falta de claridad. Volvemos a este estado de no ir cumpliendo y en esta fragilidad la movilización se siente con una desconfianza absoluta”, manifestó el dirigente.

¿Qué buscan los profesores para retomar el acuerdo?

Sobre lo que busca el Colegio de Profesores para lograr un acuerdo, Carlos Rodríguez expresó que “para nosotros es simple: un anexo al documento que ya entregaron donde dejen establecida claramente las condiciones de cómo se retoma el servicio educativo. Pero lo otro es ver que sí se estén cumpliendo las condiciones mínimas. Ya nos habíamos uniformado, pero estos elementos impiden todo. ¿Cómo vamos a dejar a la Escuela Especial de Chañaral abandonada, sin nadie haciendo nada?”.

“En educación siempre hay expectativas, aunque la realidad sea lo contrario. Tenemos que cómo resolvemos esto, pero claramente de aquí al lunes la Escuela Especial de Chañaral no tendrá un plan. Lo delicado es que cada falta que se va cometiendo va acrecentando la desconfianza y entramos en una situación compleja. Estamos dispuestos a hacer esfuerzos, pero tiene que haber prolijidad, ¿Cómo se te va a ir una empresa porque no le pagaste?”, agregó.

Rodríguez le hace frente a quienes critican que la postura de los docentes ha resultado en que los estudiantes ya lleven 74 días sin clases: “Para criticar todos tenemos el derecho, pero también de no mentir al hacerlo. Si vemos una parte es totalmente lógico que los estudiantes nunca debieron haber perdido ni un sólo día de clases, pero a nuestro entender las autoridades no han escuchado y hemos solicitado esto en muchos tonos”.

“Este es el resultado: no avanzamos. Y esto no se resuelve sólo exigiéndonos a nosotros, quienes están descuidando todo son las autoridades”, concluyó.