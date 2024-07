Una importante noticia anunció en los últimos días el Colegio de Profesores, ya que el gremio docente informó que realizarán una movilización nacional la próxima semana para transparentar el agobio, acoso, maltrato y agresiones que sufren casi a diario los docentes por parte de jefaturas, direcciones, autoridades, apoderados y alumnos.

¿Hay paro? Colegio de Profesores anuncia movilización nacional para la próxima semana

De momento, el Colegio de profesores no ha hablado abiertamente de un paro de profesores, sin embargo, sí anunció una movilización nacional para el miércoles 7 de agosto, en la que se unió recientemente las y los Funcionarios Municipales de la Educación agrupados en la CONFUCEM.

La movilización en la Región Metropolitana será a partir de las 10:00 am horas en la explanada del Metro Baquedano , donde se espera marchar hasta el Metro Los Héroes, sector en el que se ubicará el escenario central.

El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, comunicó que ese día espera que “seamos miles que levantemos la voz y digamos con fuerza que esto debe cambiar, no es aceptable y las autoridades deben darle prioridad, porque hoy el profesorado está estresado, agotado, maltratado y eso no lo vamos a aceptar. Por eso levantamos la voz para decir no más acoso, agobio, maltrato y agresiones”.

Otras demandas son, el agobio que implica la actual evaluación docente, el no pago de los sueldos al día, cotizaciones declaradas, pero no pagadas, demora de años en el pago del bono al Incentivo al retiro, el no pago de las menciones de las y los educadores de párvulo y diferenciales, además, de la Deuda Histórica, que según el Presidente del gremio refleja la indolencia por 43 años de todas las autoridades y del Estado de Chile.

Recordemos que el pasado 5 de junio ingresó a debate en el Congreso Nacional el proyecto de ley denominado “Convivencia, buen trato y bienestar educativo”, el cual aún se encuentra en etapa de tramitación.