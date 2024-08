No ha sido una semana fácil en materia educacional, ante las suspensiones de clases ocurridas este lunes y martes por los daños producidos en el fuerte sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país a fines de la semana pasada, se suma ahora una movilización nacional de docentes.

La noticia había sido adelantada por el Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, la semana pasada, específicamente el día 31 de julio, esto para mostrar el descontento del colegiado ante las agresiones sufridas por los docentes en el último tiempo.

¿Cuándo es el paro de profesores? Qué día es y conoce por qué hay movilizaciones

La movilización nacional se producirá este miércoles 7 de agosto y tendrá diferentes puntos de movilización a lo largo del país , por ejemplo, en Santiago el encuentro será a partir de las 10:00 am horas en la explanada del Metro Baquedano, donde se espera marchar hasta el Metro Los Héroes, sector en el que se ubicará el escenario central.

Recorrido marcha miércoles 7 de agosto.

Esto provocará la suspensión de clases en algunos establecimientos del país, actualmente el colegiado anunció que se movilizarán las siguientes agrupaciones:

Funcionarios Municipales de la Educación agrupados en la CONFUCEM .

. Las y los asistentes de la educación reunidos en la Federación Nacional Asistentes de la Educación ( AEFEN )

) Estudiantes de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través de su coordinadora COEPEPUCV .

. Educación de Personas Jóvenes y Adultas ( EPJA ).

). Foro por el Derecho a la Educación Pública.

Revisa el detalle de cada una de las movilizaciones en Santiago y el resto de las regiones de Chile en el sitio www.colegiodeprofesores.cl/noticias.

¿Cuáles son los motivos por los que hay movilizaciones?

El gremio docente anunció señaló que la movilización será para llamar la atención de las autoridades de Gobierno, parlamentarios y la sociedad en general, ante los hechos de violencia ocurridos en los establecimientos educacionales, donde los docentes han sido víctima de agobio, acoso, maltrato y agresiones.

Otras demandas son el no pago de los sueldos al día, cotizaciones declaradas, pero no pagadas, demora de años en el pago del bono al Incentivo al retiro, el no pago de las menciones de las y los educadores de párvulo y diferenciales, además, de la Deuda Histórica.

¿En qué colegios hay paro de profesores?

De momento han anunciado la suspensión de clases para este miércoles 7 de agosto, la siguiente lista de establecimientos: