La Reforma Previsional es uno de los temas que siguen en la palestra este 2024, junto a esta se presentan proyectos destacados como el Autopréstamo de AFP, que debido al ya tradicional receso legislativo podría retrasarse en su posible aprobación.

¿Cuándo se podría aprobar la Reforma Previsional con el Autopréstamo?

De acuerdo a lo anunciado por las autoridades de Gobierno, la discusión por la Reforma Previsional se retomará este lunes 22 de enero, posterior a esto debería ser despachado a la Cámara de Diputados para la discusión en general y votación.

Recordemos que también se incluye el Autopréstamo, si el proyecto se aprueba, pasaría al segundo trámite Constitucional en el Senado y probablemente sea discutido cuando finalice el receso legislativo en el mes de marzo.

¿Cuándo es el receso legislativo?

Este receso consiste en el cese de actividades de la Cámara de Diputados y del Senado y se realiza anualmente, este 2024 será durante todo el mes de febrero. Con exactitud, comienza el día sábado 3 y termina el día lunes 29.

Así lo informa la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Calendario Anual Legislativo (marzo 2023 – febrero 2024):

¿Podría aumentar el monto que se solicitará si se aprueba el Autopréstamo?

Como mencionamo anteriormente, la idea de un Autopréstamo obtuvo casi la totalidad de los votos en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Pero en los últimos días surgió la idea de aumentar el monto que se podrá solicitar con esta propuesta, incrementándolo de 30 UF ($1.100.000 aproximadamente) a 150 UF ($5.000.000 aproximadamente).

Planteamiento realizado por los diputados Rubén Oyarzo (PDG) y Frank Sauerbaum (RN), quienes debatieron en Meganoticias Alerta y señalaron lo siguiente:

“Para las familias chilenas, $1.100.000 no es suficiente. Aumentan deudas y créditos y la situación no está fácil. Un grupo amplio creemos que esto debe crecer a $5.000.000 y esto no es un autoengaño o un retiro encubierto, como muchos lo quieren hacer creer”, afirmó el parlamentario del Partido de La Gente.

Además agregó que: “El dinero es de las personas, pero hay que devolverlo, porque no queremos debilitar sus pensiones para su vejez. Es una ayuda para hoy (…) estamos hablando de cobrar un interés bajo, en torno al 3%”.

Por su parte el diputado Sauerbaum explicó: “Un autopréstamo fortalece el fondo que tenemos… Chile tiene un millón de cesantes y se necesita ese dinero. Para mí lo relevante es cómo devolver el monto y no cuanto se puede sacar”.