Ad portas de las celebraciones de Fiestas Patrias, ya comenzó la preparación para todos los días de festejo, que este año serán tres feriados, pero hay quienes se tomarán la semana de vacaciones.

A esto se suma el esperado pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias, que se entrega a trabajadores públicos y pensionados, estos últimos ya tienen definidos la fecha de pago junto al monto 2024.

¿Es diferente el Aguinaldo de Fiestas Patrias según la pensión?

El Aguinaldo de Fiestas Patrias, que entrega el IPS a beneficiarios, no tiene un monto que se diferencia según la pensión.

El pago de este 2024 es de $24.261 para quienes cumplan con las siguientes calidades, al 31 de agosto de este año, y algunos pueden recibir un extra de $12.446 por carga acreditada al 31 de agosto del 2024.

Pueden recibir el Aguinaldo de Fiestas Patrias los pensionados que cumplan con las siguientes calidades al 31 de agosto de 2024:

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionadas o pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

Pensionadas o pensionados de las leyes de Exonerados Políticos.

Pensionados o pensionadas de reparación de la “Ley Rettig” y “Ley Valech”.

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

Beneficiarios y beneficiarias de la indemnización del carbón.

¿Tiene descuento el Aguinaldo de Fiestas Patrias?

Es importante aclarar que este aporte no está sujeto a descuentos , porque esta suma de dinero la entrega el Estado de Chile a trabajadores del sector público y pensionados durante el mes de septiembre, con el objetivo de enfrentar los gastos extras de esta celebración.