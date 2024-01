Este martes la diputada Maite Orsini reveló a la revista Velvet su relación con Jorge Valdivia, actual comentarista deportivo y exfutbolista, y comentó acerca de dificultades por dar este paso.

Sin embargo, esto ha provocado que lo anterior la ha puesto en un lugar complicado para la opinión pública y, que tras su declaración, la vuelve a dejar en el centro de la polémica.

Los dichos de la diputada Maite Orsini que nuevamente la tienen en el centro de la polémica

La parlamentaria aseguró a la revista que su relación con el exfutbolista comenzaron durante el mes de octubre de 2023, pero que habían decidido mantenerlo en secreto hasta este martes.

“Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él” sostuvo Orsini.

“Nos conocimos en noviembre de 2022, jugando fútbol, yo soy arquera. Unicef organizó una actividad en Renca con futbolistas, autoridades y niños de la comun”, agregó.

“Era una mañana, íbamos armando equipo y haciendo distintos partidos y a mí me tocó jugar con él y contra él, dos veces. Me cayó muy bien, no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida”, complementó.

En cuanto a su relación, comentó a la revista que “Él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe. Constantemente diciéndome lo maravillosa que yo era, como tirándome para arriba. Cuidándome. Dándome ánimo. Ahí estuvo. Estoico. Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él”.

Las polémicas que envuelven a la diputada Orsini

El telefonazo de Maite Orsini

Es importante destacar que la conexión entre la diputada y Valdivia no es algo nuevo. Orsini se vio envuelta en una situación polémica a principios de 2023, cuando la ex esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, acusó a la Diputada Orsini de intervenir a favor del actual comentarista para liberarlo de una detención.

En ese momento, se señaló que Orsini se habría comunicado con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y posteriormente llamó a la directora de Derechos Humanos de la institución, Karina Soza, para informar sobre la detención sufrida por el exfutbolista Jorge Valdivia durante un control de identidad.

En dicha instancia, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados sancionó a Maite Orsini con una multa equivalente al 5% de su sueldo, es decir, $270 mil pesos. Aunque algunos parlamentarios de la UDI buscaron sanciones más severas por su actuación, finalmente recibió una amonestación debido a un incumplimiento de sus deberes parlamentarios.

Maite Orsini es expulsada del cuerpo de Bomberos

A fines del mes de enero, la Corte Suprema desestimó un recurso de protección presentado por la diputada del Frente Amplio lo que confirmó su expulsión de Bomberos de Chile.

Cabe recordar que la diputada buscaba revocar la decisión de Bomberos de expulsarla de la institución, pero la Corte Suprema terminó por rechazar su recurso de protección.

La institución había apartado a Maite Orsini de sus filas en junio pasado, tras registrar 90 días consecutivos de inasistencia y no apelar a la sanción que se le impuso por este motivo.